Oggi 31 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in amore è arrivato il momento di apportare qualche cambiamento e aprire un po' più il dialogo con il partner. Sul lavoro fidatevi del vostro istinto.

Toro - Cari toro, torna il sereno nella vita di coppia quindi cercate di sfruttare questo cielo per fare qualcosa di bello insieme alla persona del vostro cuore. Sul lavoro arrivano belle novità.

Gemelli - Cari gemelli, bello questo cielo di Capodanno per i single che potranno fare incontri molto interessanti. Sul lavoro pensate bene a quali potrebbero essere le vostre prossime mosse vincenti.

Cancro - Cari cancretti, l'amore va a gonfie vele in questo periodo e le coppie di lunga data possono iniziare a mettere le basi per un futuro importante. Sul piano lavorativo arrivano conferme.

Leone - Cari leoncini, in amore c'è un po' di distanza che non vedete l'ora di colmare. Sul lavoro non preoccupatevi troppo se non riuscirete a ottenere tutto subito, ci vuole tempo anche per il successo.

Vergine - Cari vergine, il cielo di oggi parla ai single del segno e li spinge a uscire e non avere paura di incontrare persone nuove. Sul lavoro siete un po' stanchi.

Bilancia - Cari bilancia, in amore iniziate a fare qualche progetto perché le stelle vi proteggono. Sul piano lavorativo è un ottimo periodo per coltivare i rapporti con nuove realtà.

Scorpione - Cari scorpioncini, bello questo cielo per i sentimenti che finalmente tornano a dominare la vostra vita. Sul lavoro tutto procede al meglio.

Sagittario - Cari sagittario, in amore meglio non lasciarsi prendere da troppe preoccupazioni, godetevi il presente. Sul lavoro vi aspettano dei cambiamenti molto interessanti.

Capricorno - Cari capricorno, è arrivato il momento di vivere l'amore a 360 gradi senza più paure. Sul lavoro c'è bisogno di più chiarezza e più sincerità.

Acquario - Cari acquario, i single del segno possono fare incontri interessanti in questa ultima giornata di dicembre. Sul lavoro meglio prendersi una pausa per ricaricare le batterie.

Pesci - Cari pesciolini, avete una grande voglia di amare e farvi amare, organizzate qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro riuscirete a fare passi da gigante in questo nuovo anno.

Almanacco

Il 31 dicembre è il 365º ed ultimo giorno del calendario gregoriano.

L’ultimo dell’anno: l’ultima festa dell’anno e la prima dell’anno nuovo! Una festa a cavallo tra due anni che vede allegria e sorrisi, ricordi e speranze. Alla mezzanotte si dà il benvenuto al al nuovo anno e ci si dà gli auguri, festeggiando insieme!

Santi del giorno: San Silvestro, è il protettore di muratori, tagliapietre, animali domestici e bovini.

Accadde oggi

Viene imposta una tassa sulle finestre, si sciolgono i Beatles, nascono 8 nuove province.

192 – L’imperatore romano Commodo, vittima di una congiura, viene assassinato nel bagno da Narcisso dopo essere sfuggito all’avvelenamento durante un banchetto.

1861 – Primo censimento in Italia: Nella notte tra il 31 dicembre 1861 e il 1° gennaio 1862, a nove mesi dalla nascita del Regno d’Italia, gli italiani provarono a contarsi e a tracciare la prima radiografia della popolazione, suddivisa per sesso, età e stato civile.

1932 – Fa la sua comparsa nelle edicole italiane Il Giornale di “Topolino”, pubblicato dalla Casa Editrice Nerbini di Firenze. È il primo periodico italiano dedicato ai personaggi di Walt Disney

1955 – La General Motors diventa la prima compagnia statunitense a fatturare oltre un miliardo di dollari in un anno

1961 – Il Piano Marshall cessa, dopo aver distribuito più di 12 miliardi di dollari in aiuti per ricostruire l’Europa

1970 – Si sciolgono legalmente i Beatles.

1990 – Il russo Garri Kasparov conserva il titolo di campione del mondo degli scacchi, battendo il compatriota Anatolij Karpov

1991 – L’Unione Sovietica si dissolve ufficialmente in tante repubbliche autonome, la maggiore è la Russia.

1991 – Nascono 8 nuove province: Lecco, Biella, Lodi, Verbania, Rimini, Prato, Crotone, Vibo Valentia.

1999 – Boris Eltsin si dimette da presidente della Russia, arriva al potere Vladimir Putin

2002 - In Cina viene inaugurato il primo tratto ferroviario (30 km) servito da un treno a levitazione magnetica. Velocità massima raggiunta: 430 km/h

2006 – Viene eseguita a Baghdad la condanna a morte dell’ex dittatore iracheno Saddam Hussein.

2010 – Scatta in Italia il divieto dell’uso dei sacchetti di plastica. Ne vengono consumati circa 20 miliardi all’anno, con una media di circa 300 a persona. Ma questo divieto verrà costantemente violato.

Nati 31 dicembre

Sei nato oggi? I nati il 31 dicembre possiedono una forte inclinazione verso le esperienze estetiche di diverso tipo e dedicano spesso la carriera alla promozione della bellezza e dell’armonia, in una forma piuttosto che in un’altra: molti rivelano una sorta di adorazione per la letteratura, l’arte e la musica.

1932 – Paolo Villaggio: Identificarne la quarantennale carriera solo con il più bistrattato e frustrato impiegato della televisione italiana sarebbe riduttivo, al netto della stima ricevuta da insigni registi quali Fellini e Olmi.