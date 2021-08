Lunedì 30 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 30 agosto è il 242° giorno del calendario gregoriano. Mancano 123 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Beato Alfredo Ildefonso Schuster (Vescovo)

Etimologia: Alfredo, potrebbe derivare dal germanico alda (“anziano, saggio”) o athala (“nobiltà”) e frithu (“pace”), e significare quindi “saggio nella pace” oppure “nobile nella pace”. O potrebbe risalire al sassone aelf “elfo” e raed “consiglio, assemblea”: in questo caso il significato sarebbe “consiglio degli elfi” oppure “uomo ben consigliato e ispirato”.

Accadde Oggi

1706. Viene ritrovato il corpo di Pietro Micca che ha fatto esplodere una carica di dinamite nelle gallerie della Cittadella di Torino per fermare l’avanzata delle truppe franco-spagnole verso la città.

1918 – Degli assassini feriscono gravemente il leader bolscevico Vladimir Lenin e uccidono Moisei Uritsky, dando la spinta al decreto che istituirà il Terrore rosso

1970. il marchese Camillo Casati Stampa uccide con un fucile da caccia la moglie Anna Fallarino, 41 anni, e il suo amante Massino Minorenti, 25 anni, poi si toglie la vita.

. Un danneggia il portale di bronzo delle . 1987. Ai mondiali di atletica a Roma il canadese Ben Johnson stabilisce il nuovo record dei 100 metri in 9 secondi e 83 decimi.

1993 – La CBS lancia il David Letterman Show: Attualità, politica, spettacolo ma soprattutto tantissima ironia in pieno stile americano. Sono gli ingredienti che hanno costruito il ventennale successo del David Letterman Show, il più popolare talk show statunitense trasmesso dalla CBS.

2005 – L'uragano Katrina devasta New Orleans per poi dissiparsi

Nati

Sei nato oggi? Solitamente molto dotate, le persone nate il 30 agosto sono solide come rocce per quanto riguarda i loro punti forti. Particolarmente abili nel maneggiare il denaro, di solito amano operare nell’ambito della finanza e sono molto fieri di amministrare con successo i fondi personali, della società in cui lavorano o della famiglia. Qualunque sia il loro settore di interesse, mirano quasi sempre a risultati tangibili nel lavoro e preferiscono non avventurarsi in aree puramente speculative o lontane della realtà.

1972 – Cameron Diaz: Nata a San Diego, nella California meridionale, è un’attrice tra le più avvenenti del cinema americano.

1860 – Joe Petrosino: Nato a Padula, in provincia di Salerno, Giuseppe Petrosino, detto Joe dagli amici d’oltreoceano, è stato un poliziotto di grande acume investigativo.

1973 – Ilaria D’Amico: Nata a Roma, è una giornalista e conduttrice televisiva, tra i volti più popolari dell’emittente satellitare Sky Italia.

Oroscopo della settimana

Ecco l’oroscopo della settimana di Paolo Fox da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

ARIETE: La fine di agosto annuncia un recupero nelle relazioni e nelle emozioni che ultimamente sono rimaste prive di energia. Chi ha vissuto una storia poco chiara può confermare che agli inizi della settimana avete avuto delle difficoltà. Oggi siate cauti, c’è ancora qualcosa che non convince in amore. Ci vorrà pazienza anche sul lavoro.

TORO: La settimana è buona per recuperare fisicamente dopo un calo. Molti si sentono più forti e “agitati”, pronti a fare cose diverse da prima come leggere, viaggiare e divertirsi un po’. Trasformazioni sul lavoro: già da maggio qualcuno potrebbe aver cambiato qualcosa e ora arrivano le prime soddisfazioni. Qualcuno si appresta a fare grandi cose e riceverà una grande chiamata entro dine anno. Giornate utili anche per ripristinare un contatto che negli tempi è stato interrotto.

GEMELLI: Settimana un po’ sottotono. Entro fine anno bisognerà capire se continuare un certo progetto di lavoro o passare ad altro. Il Sole ha iniziato un transito particolare: attenzione alle questioni familiari e di casa. Settimana che può diventare pericolosa nei rapporti con i parenti, evitate le polemiche!

CANCRO: Settimana molto più tranquilla rispetto agli scorsi. Per voi inizia una fase di recupero anche in amore e nei sentimenti. I maggiori benefici saranno però vissuti a settembre, in cui si potrebbe persino recuperare un rapporto interrotto. Molti di voi sono stati sottoposti a un vero logorio mentale per colpa di lavoro o altri problemi personali, in particolare da maggio. Settimana interessante per riflettere sulle condizioni dell’amore.

LEONE: Tutti quelli che possono rimuovere qualche dubbio dalla mente, o che devono affrontare una questione con un esperto, ora sono più favoriti. In amore qualcuno si sta trascinando una crisi dall’anno scorso ed è ancora in dubbio. Chi ha chiuso una storia ora si trova di fronte a una nuova opportunità. Il vostro è un cielo di rinnovamento che non permette di rivangare situazioni legate al passato.

VERGINE: Stelle un po’ controverse questa settimana: nonostante abbiate una grande forza e una grande energia interiore, ora sembrate un po’ stanchi. Forse troppa confusione e troppe cose da fare, magari anche stanchezza post viaggio. Saturno resta positivo e non vi fa mancare protezione. Potete sconfiggere ogni nemico, ma cercate di curare un po’ di più la forma fisica.

BILANCIA: Sarà molto importante pensare anche al portafogli in questo periodo. Chi è più giovane invece sta pensando di andare a lavorare in un’altra città o mettersi in gioco in altre situazioni. Ogni cambiamento da una parte intriga e dall’altra mette dei dubbi. Situazione altalenante ma siete decisamente in recupero rispetto ai giorni scorsi.

SCORPIONE: State ritrovando un po’ di tranquillità. Molte volte nel corso della settimana vivete momenti di grande alternanza, passate dalla determinazione a combattere e vincere alla tentazione di mandare tutto all’aria! Belle previsioni per voi per i mesi di settembre e ottobre, mesi di recupero a livello fisico, emotivo e lavorativo. Anche questa domenica però vi regala più energia rispetto agli ultimi due giorni.

SAGITTARIO: Questa settimana potreste sentirvi fisicamente sottotono. Questo è un anno che verso la fine vedrà Giove entrare nel vostro segno e portare tanti vantaggi. Sarà meglio però fare le cose con calma.

CAPRICORNO: É una bella settimana che indica la necessità di fare il punto della situazione per quanto riguarda il lavoro. I sentimenti sono importanti ma c’è anche chi da una persona non ha ricevuto ciò che avrebbe voluto. Cerca di capire quali sono le vostre persone di riferimento, anche nell’ambito professionale dove qualcuno potrebbe aver subìto un tradimento o un cambiamento che non ha ancora accettato.

ACQUARIO: Stelle convincenti anche in questa settimana per voi che nel mese di agosto potreste aver vissuto qualche novità in amore. Avete desiderio di coppia ma anche di libertà. Tra settembre e ottobre resteranno in piedi solo le storie importanti. Nell’ambito del lavoro potreste fare anche troppo, ma prima di lasciare il certo per l’incerto pensateci bene! State più attenti alla forma fisica.

PESCI: Settimana interessante con la Luna nel segno. Con Giove favorevole chi ha la capacità di emozionare e convincere gli altri sarà ancora più forte. Questo cielo inoltre vi libera da tante preclusioni. Chi è stato male ora sta meglio e chi ha avuto un problema lo sta superando. Avete voglia di emozionarvi e vivere qualcosa di bello, con la persona giusta al vostro fianco si possono fare grandi progetti per il futuro.