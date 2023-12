Oggi 3 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 3 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, c'è un bel po' di agitazione in amore ma dovreste cercare di trovare un equilibrio, almeno con l'arrivo delle feste. Sul lavoro non vedete l'ora di prendervi qualche giorno di riposo.

Toro - Cari toro, vi sentite un po' messi da parte dall'amore che sembra proprio non arrivare ma non perdete la speranza. Sul lavoro ci vuole un po' più di decisione.

Gemelli - Cari gemelli, in amore sembra essere tutto molto piatto ma bisogna iniziare a cambiare prospettiva e approccio alle cose per vedere cambiamenti. Sul lavoro tutto procede bene ma si può fare qualcosa in più.

Cancro - Cari cancretti, in amore c'è un piccolo calo in questa giornata, usatela per ricaricare le batterie. Sul lavoro non siete soddisfatti, forse dovreste prendervi una pausa.

Leone - Cari leoncini, con il partner avete voglia di pianificare il futuro e sul lavoro anche se siete pieni di cose da fare, siete molto soddisfatti dei risultati che state ottenendo.

Vergine - Cari vergine, in amore potrebbe ripresentarsi qualche ex a tormentarvi ma non assecondatelo. Sul lavoro fate dei piani per il prossimo anno.

Bilancia - Cari bilancia, in amore arrivano belle novità da cogliere al volo. Sul lavoro fatevi sorprendere dalle novità senza averne paura.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore avete molti dubbi su cosa state provando ma cercate di chiarirli al più presto. Sul lavoro siete molto insofferenti perché non sopportate più i colleghi, forse è arrivato il momento di chiedere un po' di calma.

Sagittario - Cari sagittario, in amore bisogna organizzare qualcosa di bello con il partner perché le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro tutto procede al meglio.

Capricorno - Cari capricorno, se siete single avrete modo di fare incontri interessanti, fatevi sorprendere. Sul lavoro siete sempre molto confusi, bisogna che iniziate a scegliere cosa fare davvero.

Acquario - Cari acquario, in amore tutto procede a gonfie vele quindi godetevi questo equilibrio ritrovato. Sul lavoro per vedere risultati bisognerà pazientare ancora un po'.

Pesci - Cari pesciolini, in amore le opportunità sono tante ma attenti a non cadere tra le braccia di più persone. Sul lavoro se continuate con questo impegno, arriveranno belle soddisfazioni.

Almanacco

Il 3 dicembre è il 337º giorno del calendario gregoriano. Mancano 28 giorni alla fine dell’anno.

San Francesco Saverio, sacerdote

Giornata europea per i diritti delle persone disabili

Accadde Oggi

Viene fatto il primo trapianto di cuore, spedito il primo sms, muore Alighiero Noschese, strage di Bopal,

1906- In una birreria di via Pietro Micca a Torino la FC Torinese stringe alleanza con un gruppo di calciatori della Juventus: nasce così la squadra di calcio del Torino, il Football Club Torino.

1947 – Debutta a Broadway “Un tram chiamato desiderio” di Tennessee Williams con Marlon Brando e Stanlkey Kowalsky, regia di Elia Kazan.

1960 – Viene aperto al traffico il tratto Firenze-Bologna dell’Autostrada del Sole

1967– Christian Barnard esegue il primo trapianto di cuore su un essere umano: Il cuore del 55enne Louis Washkansky era ormai al capolinea e la sua ultima speranza di vita era affidata all’abilità medica di Christiaan Barnard, valente chirurgo sudafricano, destinato ad entrare nella storia della medicina, visse altri 18 giorni.

1971- Il Pakistan intensifica i raid aerei sull’India, distruggendo quattro aeroporti. Il governo indiano dichiara lo stato di emergenza. E il suo primo ministro, Indira Gandhi, esorta la popolazione: “Dobbiamo essere preparati ad un lungo periodo di difficoltà e sacrifici’’.

1979– Muore suicida nella clinica Villa Stuart a Roma, dove era ricoverato per un grave esaurimento nervoso, Alighiero Noschese, il più grande imitatore della storia della televisione italiana.

1984 – Un gas mortale sprigionatosi dallo stabilimento indiano di Bophal della Union Carbide uccide 3800 persone e ne intossica oltre 200mila

1989- Al termine di due giorni di colloqui, a Malta, il presidente degli Stati uniti d’America, George Bush, e il collega russo Michail Gorbaciov annunciano al mondo la fine dell’era della Guerra Fredda. I leader delle due superpotenze si impegnano ad iniziare un’era di cooperazione economica e politica.

1992 – Primo SMS della storia: «Merry Christmas» era il contenuto del messaggio inviato, il 3 dicembre del 1992, dal computer dell’ingegnere inglese della Vodafone, Neil Papworth, al telefono cellulare di un collega.

1997 – La Sisal lancia un nuovo gioco a premi legato alle estrazione del lotto: il Superenalotto.

1999- Nella notte, a Roma, muore Nilde Iotti, la prima donna eletta presidente della Camera dei deputati. Laureata in Lettere alla Cattolica di Milano, dopo aver partecipato alla Resistenza si era iscritta al Partito comunista italiano e, nel 1948, era stata eletta deputata.

2010 – La Nissan lancia sul mercato in Giappone, Europa e Stati Uniti una delle prime auto elettriche destinate al mercato di massa.

Nati il 3 dicembre

Sei nato oggi? Il tuo atteggiamento chiuso, introverso e taciturno non di rado ti crea dei problemi che potrebbero essere facilmente superati, se solo ti sforzassi di sorridere un poco di più. Nel lavoro, che di solito svolgi nella tranquillità di un piccolo studio o laboratorio, sei molto attento e capace. In amore, se non vuoi restare solo, devi essere più fiducioso, spontaneo e disponibile.

1948 – Ozzy Osbourne: “Padrino dell’heavy metal” è solo il più popolare dei tanti appellativi che gli sono stati affibbiati, per aver fatto la storia della variante più “aggressiva” del rock.

1857 – Joseph Conrad: Tra i grandi maestri del romanzo europeo dell’Ottocento, vita e creazione letteraria ebbero in lui un comune denominatore: l’avventura! Nato a Berdy?iv (all’epoca in Polonia, oggi in territorio ucraino) e morto nel 1924 a Bishopsbourne, in Inghilterra, si avviò giovanissimo a una vita di mare, viaggiando in Estremo Oriente, Sudamerica e Africa e raccogliendo preziose esperienze umane e culturali tradotte in racconti e romanzi avvincenti.

1930 – Jean-Luc Godard: Tra i fondatori della celebre Nouvelle Vague, di cui il suo primo capolavoro Fino all’ultimo respiro (1959) è stato il manifesto cinematografico. Nato a Parigi.