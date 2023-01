Oggi 25 gennaio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo di Paolo Fox 25 gennaio. Dall’amore al lavoro passando per la fortuna, cosa ci riservano le stelle oggi scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore meglio guardare al futuro con ottimismo, forza! Sul lavoro, cerca di fare quello in cui credi davvero. Non ci sarà una soluzione, almeno prima di maggio, per problemi legali e finanziari. Non mollare!

Toro – La Luna è in opposizione, in amore meglio non forza troppe le cose. Anzi, fatti scivolare tutto. Sul lavoro, ci sono dei piccoli ritardi, ma dal 31 tutto cambierà. E in meglio!

Gemelli – In amore ora le passioni possono diventare davvero importanti. Sul lavoro, sei un po’ stanco, cerca di fare attenzione alle multe e ai fastidi!

Cancro – Non sei molto tranquillo in amore, cerca di fare chiarezza. Sul lavoro, ora è tutto positivo quello che ti viene proposto, in vista soprattutto del futuro!

Leone – In amore c’è dell’agitazione, meglio rilassarsi per 48 ore. Sul lavoro, cerca di portare avanti gli accordi con attenzione!

Vergine – In amore cerca di evitare di discutere, ma se frequenti una persona nata sotto il segno dei Gemelli non sarà così facile restare in silenzio. Sul lavoro, sai sempre cosa dire e come reagire!

Bilancia – In amore sei un po’ agitato, cerca di mantenere la calma. Sul lavoro, inizia una fase di recupero, gli ostacoli per fortuna non ci sono!

Scorpione – La Luna è dalla tua parte e potresti anche ricevere una bella sorpresa in amore. Sul lavoro, che ne dici di iniziare a fare dei progetti? La fine del mese può essere importante!

Sagittario – Favoriti i nuovi incontri, ma non devi essere diffidente nei confronti dell’amore. Sul lavoro, la giornata promette grandi cose. E conferme!

Capricorno – Bene, ora puoi trovare finalmente l’amore. Sul lavoro, ti senti meglio e chi vuole mettersi in gioco deve essere pronto a fare passi importanti!

Acquario – In amore non cerchi la competizione, oggi meglio allontanare le persone che vogliono metterti a tutti i costi alla prova. Sul lavoro, cerca di fare chiarezza: potrebbero arrivare soddisfazioni e certezze!

Pesci – In amore sei giù di corda se stai continuando a portare avanti una storia che non ti appaga. Sul lavoro, tra oggi e domani ci sarà una bella Luna: regali e sorprese in arrivo!

Almanacco

E’ il 25° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 340 giorni.

Santi del giorno: Conversione di San Paolo Apostolo

Etimologia: Paola, il nome deriva dall’antico “cognomen” romano “Paulus” (o “Paullus”), in origine aggettivo significante “piccolo, giovane”. La grande fortuna di questo nome si deve al grande San Paolo Apostolo, patrono della città di Roma.

Nati

Sei nato oggi 25 gennaio? Hai una personalità forte, volitiva e una naturale predisposizione al comando. Sei un eccellente uomo, o donna, d’affari e avrai molta fortuna nel campo dell’antiquariato e degli oggetti d’arte. In amore sei molto affettuoso ma, a volte, le tue attenzioni sono un po’ eccessive e finiscono col risultare.

1958 – Alessandro Baricco: Esponente di punta del panorama letterario italiano contemporaneo, in cui spazia dalla narrativa alla critica, dalla divulgazione alla scrittura cinematografica. Nato a Torino.

1939 – Giorgio Gaber: Il pubblico italiano lo chiamava affettuosamente il Signor G (dal nome del suo alter ego teatrale), per i critici è stato l’ultimo intellettuale di una generazione ormai estinta, un artista a tutto tondo in grado di dare il meglio di sé con il rock e con la scrittura teatrale, in TV o su un palcoscenico.

