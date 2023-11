Oggi 23 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo di Paolo Fox 23 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Ariete - Cari ariete, belle notizie per i single del segno, potrete fare un incontro molto interessante. Sul lavoro arriva una svolta che vi farà fare quel tanto sperato salto di qualità.

Toro - Cari toro, cercate di non trascurare troppo il partner e sul lavoro meglio non dire tutto quello che pensate, cercate di fare le cose con grande calma.

Gemelli - Cari gemelli, è un periodo un po' particolare questo per i sentimenti, sarebbe meglio concentrarsi su altro perché il rischio è quello di fare solo danni. Sul lavoro non esponetevi troppo.

Cancro - Cari cancretti, meglio buttarsi il passato alle spalle e guardare solo al presente in amore. Sul lato professionale è un buon momento.

Leone - Cari leoncini, in amore sarebbe bene non sbilanciarsi troppo, soprattutto se non siete d'accordo con il partner. Meglio lasciar stare per oggi. Sul lavoro vi sentite sopraffatti dai troppi impegni.

Vergine - Cari vergine, cercate di allontanare dalla vostra vita chi non merita di farne parte, a volte tagliare i rami secchi è la soluzione migliore. Sul lavoro inizia una bella fase di ripresa.

Bilancia - Cari bilancia, questa è una giornata molto tranquilla in amore, godetevela tutta. Sul lavoro arrivano nuove opportunità da cogliere.

Scorpione - Cari scorpioncini, è arrivato il momento di iniziare a pensare a una vita a due e non più a uno. Sul lavoro c'è qualcosa da risolvere.

Sagittario - Cari sagittario, è arrivato il momento di eliminare le tensioni e vivere con più serenità. Sul lavoro bisogna affrontare i cambiamenti con coraggio.

Capricorno - Cari capricorno, state vivendo un momento di gloria ma l'amore è ancora un po' indietro. Cercate di capire perché non riuscite a trovare la persona giusta.

Acquario - Cari acquario, potreste fare un incontro interessante oggi quindi non restate chiusi in casa. Sul lavoro è un momento molto brillante, fate vedere a tutti cosa sapete fare.

Pesci - Cari pesciolini, cercate di capire cosa volete davvero dal partner e iniziate a fare piani per il futuro. Sul lavoro c'è un po' di caos per le troppe cose da fare ma riuscirete a portare a termine tutto.

Almanacco

Il 23 novembre è il 327º giorno del calendario gregoriano. Mancano 38 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Clemente I Romano (Papa e Martire) è il protettore di bambini, cappellai, barcaioli, battellieri, gondolieri, lapicidi, marinai, marmisti e scalpellini.

Etimologia: Clemente, “Clementis” o “Clemens” era il “cognomen” di una “gens” latina, significante “mite, benevolo”. Come personale, ebbe molta fortuna anche in ambienti cristiani: basti pensare ai ben diciassette papi che si fregiarono di questo appellativo.

Accadde oggi

Debutta il primo jukebox, terremoto in Irpinia.

1499 – Il pretendente al trono inglese Perkin Warbeck viene impiccato per aver tentato di evadere dalla Torre di Londra. Nel 1497 invase l’Inghilterra sostenendo di essere il figlio dimenticato di re Edoardo IV d’Inghilterra

1889 – Il primo jukebox debutta a San Francisco: Un nichelino nell’apposita fessura e tubo all’orecchio per ascoltare la musica. Il nickel in the slot phonograph, il capostipite dei moderni jukebox, entrò per la prima volta in funzione al Palais Royale Saloon di San Francisco, una sera di novembre del 1889.

1889 – Il primo jukebox debutta a San Francisco: Un nichelino nell'apposita fessura e tubo all'orecchio per ascoltare la musica. Il nickel in the slot phonograph, il capostipite dei moderni jukebox, entrò per la prima volta in funzione al Palais Royale Saloon di San Francisco, una sera di novembre del 1889. 1890 - Re Guglielmo III dei Paesi Bassi muore senza un erede maschio, e una speciale legge viene approvata per permettere alla figlia Principessa Guglielmina di diventare regina.

1936- Negli Stati Uniti d’America esce il primo numero di ‘’Life’’ . Antesignano dei settimanali basati sul fotogiornalismo, è fondato da Henry Robinson Luce. Che raccomanda ai suoi redattori di seguire una sola regola per raccontare la vita: “Osservare il volto dei poveri e i gesti dei potenti”.

1979 – A Dublino, in Irlanda, Thomas McMahon, un membro dell'IRA, viene condannato all'ergastolo per l'assassinio di Lord Mountbatten

1980 – Terremoto dell’Irpinia: causò circa 300.000 sfollati, 10.000 feriti e circa 3.000 morti. Sono da poco passate le 19,30 quando una scossa di magnitudo 6.9 sconvolge l’area dell’Appennino Meridionale tra la Campania e la Basilicata. Novanta interminabili secondi che radono al suolo interi paesi dell’Irpinia, portando morte e distruzione per un’area di 17mila chilometri quadrati, compresa tra le province di Avellino, Potenza e Salerno.

1980 – Terremoto dell'Irpinia: causò circa 300.000 sfollati, 10.000 feriti e circa 3.000 morti. Sono da poco passate le 19,30 quando una scossa di magnitudo 6.9 sconvolge l'area dell'Appennino Meridionale tra la Campania e la Basilicata. Novanta interminabili secondi che radono al suolo interi paesi dell'Irpinia, portando morte e distruzione per un'area di 17mila chilometri quadrati, compresa tra le province di Avellino, Potenza e Salerno. 1985 – Uomini armati dirottano il volo EgyptAir 648, mentre viaggia da Atene al Cairo (quando l'aereo atterra a Malta, i Commando egiziani irrompono nel jet, ma 60 persone muoiono nel corso dell'azione)

1991 – Solo un giorno prima della morte, Freddie Mercury, frontman dei Queen, annuncia al mondo di essere malato di AIDS

1992 – IBM presenta il primo smartphone della storia: Inviare e ricevere email e fax, aggiungere contatti, gestire file attraverso un file manager. Accanto ad opzioni come la calcolatrice, il “blocco note” e alcuni giochi. Il tutto gestibile con un pennino direttamente sullo schermo touchscreen.

1992 – IBM presenta il primo smartphone della storia: Inviare e ricevere email e fax, aggiungere contatti, gestire file attraverso un file manager. Accanto ad opzioni come la calcolatrice, il "blocco note" e alcuni giochi. Il tutto gestibile con un pennino direttamente sullo schermo touchscreen. 2002- Nigeria: Kaduna, sede del concorso di "Miss Mondo", teatro di una tragedia. Militanti islamici, offesi per "l'esibizione del nudo" e da un articolo apparso su un giornale locale, in cui si diceva che il profeta Maometto avrebbe sposato volentieri una delle miss, mettono a ferro e fuoco la città causando la morte di oltre 100 persone. Dalla Nigeria il concorso si trasferisce a Londra. Nelle zone settentrionali del paese africano proseguono gli scontri, che costeranno la vita a oltre 215 persone.

Nati il 23 novembre

Sei nato oggi? Hai un buon carattere, tollerante e generoso, e sei sempre in grado di comprendere quello di cui gli altri hanno bisogno. Accanto a queste doti, una spiccata capacità organizzativa fa di te un eccellente operatore sociale o un insegnante indimenticabile. La vita affettiva è felice e vivacizzata da molti bambini.

1966 – Vincent Cassel

1970 – Teresa Mannino