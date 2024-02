Oggi 19 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

Inventata la carta, abolita la servitù della gleba in Russia, inizia la mappatura di Marte. I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox 19 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in questa giornata massima attenzione in amore perché avete la luna opposta. Per quanto riguarda il lavoro bisogna tenere sotto controllo i soldi e affrontare le questioni irrisolte.

Toro - Cari toro, oggi avrete una grande voglia d'amore quindi se siete single non chiudetevi in casa mentre le coppie potranno vivere bei momenti. Sul lavoro ci vuole un po' di cautela perché con Mercurio dissonante non va tutto alla perfezione.

Gemelli - Cari gemelli, giornata per vivere al massimo le emozioni. Organizzate qualcosa di bello con il partner e sul lavoro cercate di pensare a cosa volete davvero nel futuro e iniziate a fare progetti.

Cancro - Cari cancretti, in amore attiva una bellissima ondata di positività da sfruttare al massimo. Sul fronte lavorativo, invece, cambiamenti in vista, ma positivi.

Leone - Cari leoncini, arriva un po' di stanchezza, causa dello stress accumulato. Cercate di riposarvi e godetevi la giornata insieme alle persone amate, al lavoro ci penserete domani.

Vergine - Cari vergine, in amore ci sono stati dei problemi in questi ultimi giorni ma torna un po' di positività. Sul lavoro tutto procede al meglio e aspettatevi belle novità.

Bilancia - Cari bilancia, in questa giornata dovrete affrontare discorsi poco piacevoli con il partner ma meglio chiarire che accumulare malintesi. Sul lavoro arrivano belle soluzioni.

Scorpione - Cari scorpioncini, oggi organizzate qualcosa di bello perché siete particolarmente positivi e grintosi. Sul lavoro è un periodo ottimale e presto arriverà anche una bella notizia.

Sagittario - Cari sagittario, attenzione oggi in amore anche se i problemi grossi sono stati risolti. Sul lavoro è ora di voltare pagina e iniziare un nuovo percorso.

Capricorno - Cari capricorno, è arrivato il momento di farsi valere sia in amore che sul lavoro. Se non state ottenendo ciò che volete andatevelo a prendere.

Acquario - Cari acquario, oggi è la giornata perfetta per aprirsi all'amore dopo un periodo di blocco. Sul lavoro tutto procede bene, soprattutto i nuovi progetti.

Pesci - Cari pesciolini, attenzione in amore perché potrebbe esserci qualche piccolo litigio. Sul lavoro tutto procede al meglio, è in arrivo un periodo d'oro.

Oggi 19 febbraio. E’ il 50° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine mancano 315 giorni.

Santi del giorno: Beato Corrado Confalonieri da Piacenza (Eremita, Terziario francescano)

Nati 19 febbraio

Sei nato oggi 19 febbraio? Sei nato sotto una buona stella. Simpatia, vivacità, socievolezza ed adattabilità fanno di te un amico ricercato, un partner ambito e un compagno di lavoro apprezzato. Nel lavoro riveli attitudine nelle professioni che hanno a che fare con l’arte dove la tua sensibilità e il tuo innato buongusto ti permetteranno di emergere. In amore la tua dolcezza e la tua disponibiltà ti condurranno ben presto a coronare i tuoi sogni nel più roseo dei modi.

1473 – Niccolò Copernico: L’artefice della rivoluzione astronomica che, mettendo in discussione il sapere scientifico di un millennio e mezzo, indicò la giusta via per svelare i meccanismi dell’Universo.

1953 – Massimo Troisi: Capostipite di una nuova generazione di registi-attori, con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato.

Scomparsi oggi:

2016 – Umberto Eco: Dalla fine del secolo scorso è uno dei maggiori scrittori italiani, autore di best-seller tradotti in tutto il mondo. Piemontese di Alessandria, ha dato un notevole contributo alla letteratura ed è precursore e divulgatore dell’applicazione della tecnologia alla scrittura.

