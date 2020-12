Sabato 19 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 19 dicembre è il 353º giorno del calendario gregoriano (il 354º negli anni bisestili). Mancano 12 giorni alla fine dell'anno

Santi del giorno: San Dario di Nicea (Martire)

Etimologia: Dario, Deriva dal persiano Darayavaush, nome tradizionale della dinastia dei re Achemenidi, poi grecizzato in Dareios; significa “che mantiene il bene, che ha in sé il bene”. Essendo un nome molto antico si hanno testimonianze di questo nome già ai tempi dei re di Persia (Dario detto “il Grande”). Il nome è presente in alcune classifiche straniere dei nomi più popolari tra i nuovi nati, tra cui Svizzera, Spagna e Croazia.

Accadde oggi

1187 – Clemente III viene eletto Papa

1793 – A Tolone Napoleone Bonaparte sconfigge gli inglesi e diventa generale

1915 – Georges Claudes ottiene il brevetto per la lampada al neon, un tubo fluorescente creato a scopo pubblicitario

1935 – Vengono commercializzati gli slip, un nuovo modello di mutande

1945 – L‘Austria diventa una repubblica per la seconda volta: la prima era stata interrotta dall‘Anschluss nazista del 12 marzo 1938. Karl Renner, capo del Governo provvisorio dall’aprile 1945, dopo aver riportato in vigore la Costituzione del 1920, diviene il primo presidente della Seconda Repubblica austriaca e lo rimane fino alla morte, il 31 dicembre 1950

1972 – L’Apollo 17, l’ultima missione dell’uomo sulla Luna, rientra sulla Terra

1974 – L’Altair 8800, il primo personal computer, viene messo in vendita

1976 – I Beatles rifiutano un’offerta di 50 miliardi per tornare a suonare insieme in un concerto

1983 – Viene avviata la commercializzazione di un nuovo computer Apple, il Lisa. È il primo personale computer a disporre di un mouse e di un’innovativa interfaccia grafica

1997 – Esce il film Titanic

2012 – La Kodak fallisce

2016 - Attentato di Berlino: un tir si scaglia su un mercatino di Natale, provocando 12 morti e 48 feriti

1974 – In vendita il primo pc di successo: La MITS, azienda americana attiva nel settore dell’elettronica, lanciò sul mercato l’Altair 8800. Era il 19 dicembre del 1974: una data storica che inaugurò l’era dei computer per casa e fece dell’ideatore del progetto, Ed Roberts, il padre del personal computer.

1976 – Benigni debutta in TV: Una “signorina Buonasera” che annuncia il prossimo programma in stile impeccabile viene interrotta da un’irriverente pernacchia e d’improvviso l’immagine si distorce, lasciando il posto a una stalla. È l’intro di Onda libera, programma satirico che nel 1976 lancia sul piccolo schermo un poco più che sconosciuto Roberto Benigni.

Nati

Sei nato oggi? nati il 19 dicembre sono molto bravi nel suscitare reazioni negli altri, essenzialmente grazie alla coesistenza, nel loro modo di essere, di un duplice atteggiamento audace e perseverante, oltre che per il loro rifiuto di ogni tipo di compromesso. A queste persone riesce alquanto difficile, se non addirittura impossibile, essere altri se non se stessi: indossare una maschera di fronte agli altri è una cosa che non fa proprio per loro, infatti hanno spesso un’espressione che pare voglia intendere “Io sono così, prendere o lasciare!”

1861 – Italo Svevo : Il più europeo degli scrittori italiani a cavallo tra Ottocento e Novecento, interprete dell’alienazione dell’uomo moderno nella società, in linea con i coevi Pirandello, Joyce e Proust.

1977 – Elisa: Ispirata dal dinamismo culturale e poliglotta della sua città, è un’artista di caratura internazionale.

1915 – Édith Piaf: La Marsigliese sta al popolo francese, come lei sta alla storia della canzone transalpina… un monumento nazionale!

1966 – Alberto Tomba: Nato a Bologna, è un ex campione e protagonista (anche mediatico) dello sci alpino dal 1986 al 1998, in particolare nello slalom speciale e gigante.

Scomparsi oggi:

2004 – Renata Tebaldi: Il grande Arturo Toscanini la chiamava “voce d’angelo”, celebrando il suono vellutato del suo timbro vocale, grazie al quale divenne una delle cantanti liriche più amate di sempre.

1996 – Marcello Mastroianni: È universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano, di cui fu un protagonista assoluto nella stagione d’oro tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Settanta.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 Dicembre 2020. Eccoci a sabato! Il Natale, seppur diverso da quello degli anni passati, è sempre più vicino, la corsa ai regali è ormai iniziata. Ma come sarà questo sabato secondo l’oroscopo? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle? E quali invece avranno i pianeti contrari? Scopriamolo attraverso le previsioni giornaliere di Paolo Fox su ‘Lattemiele’.

Ariete. Giornata un po’ sottotono in amore. Dovresti cercare di essere più accomodante e meno polemico, si ottengono risultati migliori con la dolcezza che con l’aggressività. Anche sul lavoro potresti nutrire una certa insoddisfazione, ma a breve questa fase sarà superata.

Toro. Qualche tensione in amore: cerca di non complicare ulteriormente le cose, evita polemiche e discussioni. Qualche preoccupazione sul lavoro, ma per fortuna c’è l’influsso favorevole di Giove e Saturno, quindi se dovete recuperare dei soldi fatelo adesso.

Gemelli. Giornata positiva ed energica, in cui potresti aver voglia di rimetterti in gioco e provare nuove situazioni. In amore le cose si mettono bene e ancora meglio da domani, grazie all’influsso positivo di Venere, che sarà molto intrigante specie per le nuove coppie.

Cancro. Giornata che va presa con le pinze: rifletti bene prima di agire, cerca di prenderti del tempo prima di chiudere un accordo o firmare un contratto. Meglio rimandare di un paio di giorni: la prossima settimana avrai le stelle dalla tua parte e tutto sarà più favorevole. Anche in amore meglio non essere troppo precipitosi.

Leone. Giornata positiva per quanto riguarda la professione: potrebbero esserci novità sul lavoro, degli sblocchi, delle notizie che ti faranno piacere. Sei molto concentrato sul lavoro e questo ti sta facendo trascurare un po’ i sentimenti: l’amore è infatti in secondo piano in questo periodo. Cerca di essere più presente.

Vergine. Giornata positiva, hai un cielo davvero favorevole che ti aiuta sia in ambito lavorativo ed economico che in ambito affettivo. In questo periodo la possibilità di risolvere qualche problema legato ai soldi: da qui alla fine dell’anno si può sbloccare una situazione. In amore hai la Luna dalla tua parte, approfittane per organizzare qualcosa di romantico.

Bilancia. Giornata positiva grazie all’influsso ottimale della Luna, che tra oggi ti regalerà una buona dose di fortuna. Cogli quindi le occasioni che si presentano, se c’è un affare in ballo valutalo bene. Anche i sentimenti viaggiano alla grande: organizza qualcosa di intrigante, sarà un successo!

Scorpione. Giornata positiva in generale: per quanto riguarda il lavoro in questo periodo sono favoriti i nuovi contatti, anche con persone o società lontane. Potranno esserci buoni affari anche all’estero. L’amore è in ottima fase, ma cercate di non polemizzare inutilmente.

Sagittario. Giornata di recupero rispetto alle precedenti, specie in amore, ma devi cercare di ammorbidire i tuoi atteggiamenti. Devi ritrovare la tranquillità interiore. Chi è solo può iniziare a guardarsi intorno: a breve Venere inizierà un buon influsso che favorirà gli incontri.

Capricorno. Giornata nervosa e sottotono, in cui potrebbero esserci discussioni e tensioni con chi ti sta intorno. Cerca di controllarti, di evitare gli eccessi e le arrabbiature, specie in amore. Rimanda le discussioni a quando sarai più tranquillo, tra qualche giorno avrai le idee più chiare. Molte soluzioni, però, arriveranno solo alla fine del mese.

Acquario. Se devi chiarire una questione, specie se d’amore, fallo oggi o al massimo domani, non rimandare le discussioni. Questa è una giornata migliore, persino intrigante per i sentimenti. Gli unici problemi derivano, come al solito, da questioni finanziarie: devi stare attento alle spese.

Pesci. Giornata positiva, in netto recupero rispetto alla precedente. E nei prossimi giorni andrà ancora meglio, specie in amore. Arriveranno anche delle risposte per quanto riguarda il lavoro, ci potrebbero essere degli sviluppi per alcuni progetti che potrebbero prendere vita entro la fine di gennaio.