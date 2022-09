Sabato 17 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 17 settembre il 260° giorno del calendario gregoriano. Mancano 105 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Roberto Bellarmino (Vescovo e Dottore della Chiesa)

Etimologia: Roberto, dal germanico “Hrodebert”, attestato tra i Longobardi sin dal V secolo, composto da “roth”, “fama”, e “berth”, “illustre”, con il significato “di chiara fama”, “Rodipert” si diffuse rapidamente nel Medioevo in Italia e nel resto del mondo.

Accadde Oggi

1394 – Re Carlo VI di Francia ordina che tutti gli ebrei vengano espulsi dalla Francia

1759 – Papa Clemente XIII pubblica la Lettera Enciclica Cum primum, sulla corruzione dei chierici, contro l’esercizio della mercatura da parte di questi, e contro gli impegni servili e laicali, e le attività secolari.

1787 – I delegati di 12 stati sottoscrivono a Filadelfia la Costituzione degli Stati Uniti d’America.

1939. L’Armata Rossa invade le regioni orientali della Polonia . L’ordine viene impartito da Stalin dopo l’occupazione della Polonia da parte dei tedeschi e nel rispetto degli accordi raggiunti tra Germania e Urss con il patto von Ribbentrop-Molotov siglato il precedente 23 agosto.

1978. A Camp David , al termine di dodici giorni di negoziati segreti, il presidente americano Carter , il presidente egiziano Sadat e il primo ministro israeliano Begin annunciano al mondo i contenuti di due accordi sul futuro del Sinai per la pace tra Egitto e Israele .

2004 – Dopoguerra iracheno: il Presidente USA George W. Bush annuncia che Saddam aveva la volontà, ma non la possibilità, di costruire armi di distruzione di massa

2009 – A Kabul un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano, muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassirya nel 2003

2013: La Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all’isola del Giglio, alle ore 4:04.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 17 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – La Luna è favorevole e Venere non è più contraria, quindi buone notizie per l’amore anche se c’è ancora un po’ di nervosismo. Sul lavoro, bisogna risolvere un problema che ti sta dando del filo da torcere: cerca di fare tutto con calma, soprattutto se ci sono questioni legali in sospeso!

Toro – Non riesci a tollerare nulla, ma in amore bisogna essere paziente. Sul lavoro, cerca di riflettere prima di fare qualsiasi fatto. La fretta non porta da nessuna parte!

Gemelli – La Luna è dalla tua parte e hai modo ora di recuperare un rapporto che avevi interrotto. Sul lavoro, cerca di evitare le discussioni, anche se non sarà sempre così facile!

Cancro – La Luna non è più in opposizione e quella di domenica sarà una giornata ottima per lasciarsi andare alle emozioni. Sul lavoro, cerca di analizzare con cautela le nuove collaborazione: non impegnarti se sai di non riuscire a portare a termine qualcosa!

Leone – In amore ci sono dei dubbi, meglio evitare polemiche e conflitti. Sul lavoro, potrebbe esserci un piccolo imprevisto: mantieni la calma, meglio non arrabbiarsi!

Vergine – La giornata promette bene in amore, c’è molta più passione. Sul lavoro, bisogna recuperare dal punto di vista del denaro, meglio gestire bene tutte le spese, senza sperperare!

Bilancia – Luna, Giove e Saturno sono dalla tua parte, ma in amore meglio pensare prima di parlare. Sul lavoro, un incontro potrebbe rivelarsi decisivo, ma se c’è qualcosa che non va, meglio chiarire adesso, dire come la pensi!

Scorpione – Giornata che parte sottotono per i sentimenti, fai solo quello che pensi sia davvero giusto per te. Sul lavoro, oggi non sarai paziente!

Sagittario – Lasciati andare all’amore e alle belle emozioni, oggi è la giornata giusta. Sul lavoro, cerca di muoverti ora se devi prendere una decisione, fare una scelta!

Capricorno – Fine settimana intrigante per i sentimenti, forza. Sul lavoro, meglio essere positivi: tra l’altro, domenica la giornata sarà fondamentale per riflettere sulla tua occupazione!

Acquario – Giornata un po’ controversa per i sentimenti, ma prima del 7 ottobre ti conviene chiarire ogni cosa. Sul lavoro, stai portando avanti sempre le stesse cose, c’è un po’ di monotonia!

Pesci – Chi ha chiuso una storia d’amore non dovrebbe ritornare sul passato. Anzi. Sarebbe meglio voltare pagina. Sul lavoro, ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma entro la fine dell’anno dovrai prendere una decisione. E sarà quella giusta, non temere!

Nati

Sei nato oggi? Che siano creativi o meno, i nati il 17 settembre sono noti per la loro perseveranza nel raggiungere gli obbiettivi. Sebbene ci possano volere molti anni (sembra che a loro piaccia così), essi non solo sono capaci di costruirsi una carriera e di raggiungere una posizione eminente, ma fanno anche di tutto per rimanere in vetta per molto tempo. I nati in questo giorno sono dei veri macigni, difficili da spostare, ma ancora più difficili da sopprimere; una volta che si fissano su un obbiettivo, non importa se alto o modesto, sono praticamente inarrestabili.

1968 – Joe Bastianich: I suoi giudizi lapidari e spesso sopra le righe, in tema di arte culinaria, ne hanno costruito la fama televisiva, amplificata dall’esilarante imitazione del comico Maurizio Crozza.