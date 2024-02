Oggi 17 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

E' la Giornata del Gatto, scoppia tangentopoli, inizia la prima guerra del Golfo. I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete. Non cercare di risolvere i problemi che ora non si possono risolvere: prova a vivere l’amore con più serenità. Sul lavoro, potresti essere annoiato, soprattutto se stai facendo da tempo le stesse cose!

Toro. Buone notizie per i sentimenti, in questo periodo è facile portare avanti piccoli (ma anche grandi) progetti. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma. Chi ha fatto delle richieste deve aspettare e questo non è facile.

Gemelli. Buone notizie per l’amore l’oroscopo è molto promettente per i sentimenti. Sul lavoro, sei stanco ma non temere: ogni sforzo verrà presto ricompensato!

Cancro. Oggi cerca di non fare tutto di corsa, tempo al tempo in amore. Sul lavoro, va molto meglio: entro giugno bisogna fare una scelta e capire se continuare o meno un certo percorso. Ma hai tutto il tempo per riflettere!

Leone. In questo periodo ti stai facendo delle domande, ma una più di tutte ti rende pensieroso: sei davvero innamorato? Sul lavoro, invece, c’è chi ha un problema e ha voglia di reagire con orgoglio. D’altra parte: tu ti spezzi, ma non ti pieghi!

Vergine. La Luna oggi è favorevole, approfittane: per l’amore il momento è ottimo. Sul lavoro, hai affrontato molto bene la crisi dell’anno scorso e ora sei pieno di energie e forte!

Bilancia. La Luna non è più in opposizione e in amore è possibile arrivare a un punto d’accordo. Sul lavoro, se sei ansioso o fai il diffidente le cose non cambiano. Cerca di avere più coraggio, ma non fare azzardi e passi affrettati!

Scorpione. La situazione per l’amore ancora è difficile: mantieni la calma e se devi fare un discorso importante aspetta il momento giusto. Rimanda ogni tipo di discussione alla prossima settimana. Sul lavoro, novità e opportunità importanti in arrivo!

Sagittario. Un’amicizia può diventare qualcosa di più importante, chissà: di certo non ti manca la voglia di rimetterti in gioco. Sul lavoro, sei molto determinato e hai tutte le energie e capacità per risolvere un problema.

Capricorno. La Luna oggi è cambiata e torna una bella vitalità per l’amore: 48 ore interessati in vista, ma evita le discussioni e le polemiche. Sul lavoro, novità e opportunità importanti in arrivo!

Acquario. Oggi la Luna non è dalla tua parte, ma questo non ostacola la tua voglia di lasciarti andare all’amore. Sul lavoro, sei stanco e ti sembra di combattere da solo contro tutti. E’ meglio rimandare gli impegni!

Pesci. La giornata per l’amore promette bene: cielo buono per chi deve fare scelte ambiziose. Sul lavoro, per risolvere un problema è meglio parlare con un esperto. La forma fisica è in via di miglioramento!

Almanacco

Oggi 17 febbraio. E’ il 48° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine mancano 317 giorni.

Giornata Internazionale del Gatto

Santi del giorno: Venerabile Marianna (Mariamne) di Gesù

Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della Beata Vergine Maria sono i protettori di quanti progettano insieme e di quanto di buono si fa insieme.

Etimologia: Marianna, deriva dall’ebraico Mayràm, che, a sua volta proviene dall’egizio Myrhiam, con il significato di “amata dal Dio Amon”, divinità egizia. Il nome si è poi trasferito nell’antica grecia nella forma di Mariamne e nell’antica Roma, dove si è trasformato in Mariamme, per avvicinamento al nome Anna. Marianna è un personaggio dei romanzi di Emilio Salgari, della seria Sandokan.

Nati il 17 febbraio

Sei nato oggi? Hai un grande cuore che si infiamma per le cause nobili e che è sempre pronto ad aiutare chi ne ha bisogno. La natura ti ricompensa garantendoti un’ottima riuscita professionale, soprattutto se sceglierai la carriera giuridica o quella militare e facendoti incontrare un partner in grado di renderti felice e costruire con te la famiglia che desideri.

1653 – Arcangelo Corelli, grande violinista e compositore, nasce a Fusignano.

1965 – Leonardo Pieraccioni: Regista tra i più noti del contesto italiano, le sue commedie si caratterizzano per una sapiente alternanza di romanticismo e humor… il tutto rigorosamente in “salsa” fiorentina.

Accadde Oggi

1800 – Napoleone abolisce per decreto in Francia la libertà di stampa e riduce da 79 a 13 i giornali autorizzati alla pubblicazione.

per decreto in Francia la e riduce da 79 a 13 i giornali autorizzati alla pubblicazione. 1929- Compare per la prima volta su The Thimble Theatre, una striscia incentrata sul personaggio di Popeye the Sailor, il nostro Braccio di Ferro . A disegnarlo è Elzie Crisler Segar, inventore di molti fumetti statunitensi.

Compare per la prima volta su The Thimble Theatre, una striscia incentrata sul personaggio di the Sailor, il nostro . A disegnarlo è Elzie Crisler Segar, inventore di molti fumetti statunitensi. 1945- Mentre l’artiglieria dell’Armata Rossa bombarda a tappeto i dintorni di Auschwítz, le SS evacuano il campo di concentramento , costringendo 60.000 prigionieri a seguirli verso altri campi.

Mentre l’artiglieria dell’Armata Rossa bombarda a tappeto i dintorni di , costringendo 60.000 prigionieri a seguirli verso altri campi. 1972 – Le vendite del Volkswagen Maggiolino superano quelle della Ford Modello T

1979 – La Cina invade il Vietnam

1991- Alle 2,30 ora di Baghdad inizia la prima guerra del Golfo . Il conflitto ha origine dall’invasione irachena del Kuwait decisa da Saddam Hussein avvenuta il 2 agosto 1990.

Alle 2,30 ora di Baghdad inizia . Il conflitto ha origine dall’invasione irachena del Kuwait decisa da avvenuta il 2 agosto 1990. 1995- Un terremoto di magnitudo 6,8 della scala Richter scuote la città di Kobe in Giappone . Le vittime vengono stimate in 6.434 e i danni quantificabili in 102,5 milioni di dollari.

della scala Richter scuote la città di . Le vittime vengono stimate in 6.434 e i danni quantificabili in 102,5 milioni di dollari. 2008- Muore in Islanda Bobby Fischer , uno dei più talentuosi giocatori di scacchi di tutti i tempi. Statunitense di nascita, Fischer conquista il titolo di campione del mondo nel 1972, a Reykjavik, battendo il sovietico Boris Spassky in quello che è considerato il “match del secolo”.

, uno dei più talentuosi giocatori di scacchi di tutti i tempi. Statunitense di nascita, Fischer conquista il titolo di campione del mondo nel 1972, a Reykjavik, battendo il sovietico Boris Spassky in quello che è considerato il “match del secolo”. 2011 – Un guasto ai computer blocca in Giappone per 75 minuti la circolazione dei treni ad alta velocità al nord e al centro del paese. Quasi centomila i viaggiatori danneggiati dall’incidente.

Un blocca in per 75 minuti la del paese. Quasi centomila i viaggiatori danneggiati dall’incidente. 2012 – In Grecia uomini armati irrompono nel museo Olimpia per trafugare una settantina di opere delle antiche Olimpiadi.

1992 – Scoppia Tangentopoli: a Milano il socialista Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato dopo aver incassato una tangente di 7 milioni da un’impresa di pulizia in cambio della concessione di un appalto. Comincia l’inchiesta Mani pulite.«Che ci fosse la corruzione in Italia si è sempre saputo, la classe dominante promanava questo puzzo di fogna che tutti sentivano, il famoso “turarsi il naso”».La lucida analisi di Indro Montanelli, il fatto ha segnato uno spartiacque nella storia della Repubblica Italiana.