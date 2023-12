Oggi 16 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in questa giornata potreste rendervi conto di avere affianco la persona giusta. Sul lavoro potreste rischiare un po' di apatia e noia ma bisogna combatterle.

Toro - Cari toro, in amore se c'è stato un po' di malumore si potrà ripartire alla grande. Sul lavoro è un momento un po' delicato meglio essere cauti.

Gemelli - Cari gemelli, in amore potrebbero esserci questioni ancora lasciate in sospeso che andranno affrontate. Sul lavoro non pensate solo alle cose andate male, godetevi i vostri successi, anche piccoli.

Cancro - Cari cancretti, meglio evitare le polemiche in amore e tutti i problemi si risolveranno. Sul lavoro bisogna restare concentrati.

Leone - Cari leoncini, se siete single e qualcuno ha iniziato a farvi battere il cuore fatevi avanti. Sul lavoro il successo è dietro l'angolo.

Vergine - Cari vergine, se c'è qualche dubbio in amore meglio parlarne con il partner per risolverlo. Sul lavoro il cielo è dalla vostra parte e porta soluzioni e soddisfazioni.

Bilancia - Cari bilancia, c'è un po' di nervosismo in amore e sentimenti contrastanti. Sul lavoro, invece, otterrete bellissime soddisfazioni.

Scorpione - Cari scorpioncini, è arrivato il momento di un chiarimento d'amore e sul lavoro buttatevi in nuove avventure senza troppa paura.

Sagittario - Cari sagittario, l'amore torna protagonista della vostra vita. Sul lavoro gli impegni sono tanti, soprattutto sotto le feste ma arriveranno anche le soddisfazioni.

Capricorno - Cari capricorno, in amore tutto procede bene e sul lavoro potrebbe esserci qualche piccolo stop ma nulla di grave.

Acquario - Cari acquario, in amore ci sono dubbi ma avrete modo di chiarirli. Sul lavoro questa è una giornata importantissima per prendere una scelta decisiva.

Pesci - Cari pesciolini, il vostro partner ha la grande dote di spronarvi a sognare in grande ma bisogna sempre restare con i piedi per terra. Sul lavoro scegliete con la testa, è il momento di riflettere e non agire d'istinto.

Almanacco

Il 16 dicembre è il 350º giorno del calendario gregoriano. Mancano 15 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Adelaide (Imperatrice)

Accadde oggi

Nasce Beethoven, approvata la Carta dei Diritti, eruzione del Vesuvio.

1392 – L’Imperatore del Giappone Go-Kameyama abdica in favore del pretendente rivale Go-Komatsu, ponendo fine al periodo nanboku-cho , caratterizzato da corti imperiali in competizione

, caratterizzato da corti imperiali in competizione 1631 – Violenta eruzione del Vesuvio distrugge 6 città e paesi e causa oltre 3mila morti . Il vulcano erano quasi inattivo da cento anni.

Violenta distrugge 6 città e paesi e causa oltre . Il vulcano erano quasi inattivo da cento anni. 1689 – Il Parlamento inglese approva la Carta dei Diritti: Il Parlamento come culla della sovranità dello Stato. Un principio cardine del sistema costituzionale del Regno Unito, che venne fissato per la prima volta con il Bill of Rights, la “Carta dei Diritti”, approvato nel dicembre del 1689.

Il Parlamento come culla della sovranità dello Stato. Un principio cardine del sistema costituzionale del Regno Unito, che venne fissato per la prima volta con il Bill of Rights, la “Carta dei Diritti”, approvato nel dicembre del 1689. 1770 – Ludwig van Beethoven: Secondo solo a Mozart nella schiera dei più grandi compositori di tutti i tempi, dopo di lui la musica non fu più la stessa. Nato a Bonn, ad ovest della Germania, e morto a Vienna.

Secondo solo a Mozart nella schiera dei più grandi compositori di tutti i tempi, dopo di lui la musica non fu più la stessa. Nato a Bonn, ad ovest della Germania, e morto a Vienna. 1809 – Il Senato francese sancisce il divorzio tra Napoleone Bonaparte e l’imperatrice Giuseppina , che non è in grado di dare un erede all’imperatore.

– Il Senato francese sancisce il , che non è in grado di dare un erede all’imperatore. 1942. Heinrich Himmler ordina la deportazione di tutti gli zingari che vivono in Germania, nel campo di sterminio di Auschwitz . Ha così inizio “la soluzione finale” del supplizio gitano. Saranno circa 600 mila gli zingari uccisi durante il nazismo.

Heinrich Himmler ordina la che vivono in Germania, nel campo di sterminio di . Ha così inizio “la soluzione finale” del supplizio gitano. Saranno circa 600 mila gli zingari uccisi durante il nazismo. 1944. E’ il giorno dell’ ultimo discorso di Mussolini al Lirico di Milano. Il duce ha lasciato il suo rifugio sul lago di Garda e alle undici entra al Lirico annunciato da tre squilli di tromba. Il teatro è gremito, la folla lo applaude, ma, ormai è vicino il suo tragico tramonto.

E’ il giorno dell’ al Lirico di Milano. Il duce ha lasciato il suo rifugio sul lago di Garda e alle undici entra al Lirico annunciato da tre squilli di tromba. Il teatro è gremito, la folla lo applaude, ma, ormai è vicino il suo tragico tramonto. 1966. A Pechino vengono pubblicate le “Citazioni dalle opere del presidente Mao Tze Tung”. In Occidente il volume sarà conosciuto come il “Libretto Rosso di Mao” . Durante la Rivoluzione culturale, lo studio del Libretto Rosso diviene materia scolastica in tutti i gradi di istruzione, così come in tutti i luoghi di lavoro.

A Pechino vengono pubblicate le “Citazioni dalle opere del presidente Mao Tze Tung”. In Occidente il volume sarà conosciuto come il . Durante la Rivoluzione culturale, lo studio del diviene materia scolastica in tutti i gradi di istruzione, così come in tutti i luoghi di lavoro. 1985. Nel cuore di Manhattan, all’uscita di un ristorante, vengono uccisi Paul Castellano, detto Big Pauly, e il suo autista. A osservare il delitto, dalla sua auto, è il mandante, John Gotti . Divenuto così il “padrino“ della famiglia Gambino , Gotti regna incontrastato per anni a New York.

Nel cuore di Manhattan, all’uscita di un ristorante, vengono uccisi Paul Castellano, detto Big Pauly, e il suo autista. A osservare il delitto, dalla sua auto, è il mandante, . Divenuto così , Gotti regna incontrastato per anni a New York. 1989. A Timi?oara in Romania, la cittadinanza scende in piazza per protestare contro il tentativo del governo di trasferire con la forza il pastore protestante di origine ungherese, László T?kés. La manifestazione dà l’avvio alla rivoluzione rumena , che porterà alla caduta del dittatore Nicolae Ceausescu.

A in Romania, la cittadinanza scende in piazza per protestare contro il tentativo del governo di trasferire con la forza il pastore protestante di origine ungherese, László T?kés. La manifestazione dà l’avvio alla , che porterà alla caduta del dittatore Nicolae Ceausescu. 2010- Viene completata la costruzione del tunnel Galongla in Tibet : lungo 3310 metri ad un’ altitudine di 3750 metri sul livello del mare.

Viene completata la costruzione del : lungo ad un’ sul livello del mare. 2014 – In una scuola del Pakistan vengono assassinati circa 130 minori da talebani.

Nati il 16 dicembre

Sei nato oggi? Hai una vita sociale e lavorativa molto brillante: ti circondi di amici raffinati e svolgi con rara abilità il tuo lavoro, riuscendo sempre a raggiungere i tuoi obiettivi. Hai uno spiccato talento artistico e teatrale e dimostri fantasiosa abilità nella creazione di preziosi oggetti d’artigianato. In amore sei riservato e romantico e sai dare al partner molta tenerezza e una ferrea fedeltà.

1954 – Ivana Spagna: Artista pop tra i più quotati in Italia e all’estero, all’apice della popolarità tra gli anni Novanta e i primi del Duemila. Nata a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona.

1775 – Jane Austen: È la Signora della letteratura inglese, autrice di alcuni tra i capisaldi del romanzo occidentale. Nata a Steventon, nell’Hampshire (sulla costa meridionale dell’Inghilterra).

Scomparsi oggi:

1945 – Giovanni Agnelli: Storica figura dell’imprenditoria italiana, con lui ebbe inizio la dinastia Agnelli destinata a conservare un ruolo di primo piano nella storia economica e sociale del Bel Paese. Nato a Villar Perosa.