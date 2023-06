Oggi 15 giugno: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 15 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Ancora discorsi sui tradimenti: attento a non stare con due piedi in una scarpa. Nel lavoro oggi cerca di rispondere alle chiamate che riceverai: i risultati arriveranno.

Toro: Discussioni in vista in amore, stai attento perché potresti infastidirti. Nel lavoro ci saranno dei problemi, delle ansie, ma saranno presto superate.

Gemelli: La Luna favorevole ti porterà la conferma di un amore: emozioni inattese in arrivo. Nel lavoro il periodo è favorevole, anche per gli studenti.

Cancro: Se ci sono problemi in amore affrontali oggi, non aspettare domani. Nel lavoro è un periodo difficile, un po’ per tutto: attendi paziente.

Leone: La Luna transita insieme a Marte, è una giornata importante oggi: attenzione però se ci sono due storie in ballo. Nel lavoro hai tanta voglia di agire ma questo è un periodo di riflessione.

Vergine: La Luna sarà nel tuo segno domani: puoi parlare di sentimenti in maniera chiave. Nel lavoro potrebbe arrivare l’idea geniale: sei un bravo stratega.

Bilancia: Le incomprensioni che sono nate a inizio mese vanno tenute sotto controllo. Nel lavoro non prendere iniziative oggi, il nervosismo potrebbe prevalere.

Scorpione: Se ci sono stati problemi in amore oggi si risolveranno, però tu impara a farti scivolare le cose di dosso. Nel lavoro non è il momento per buttare tutto all’aria! Oggi però potresti sentirti frastornato, rifletti prima di parlare.

Sagittario: La Luna è favorevole e porta benefici, le grandi emozioni però arrivano a luglio. Nel lavoro se ti propongono un’affare cerca di valutarlo bene: non è tutto oro ciò che luccica.

Capricorno: Attenzione ai Leone, potrebbe esserci uno scontro piuttosto acceso. Nel lavoro è utile ascoltare anche il parare degli altri.

Acquario: E’ una giornata che invita alla calma e alla riflessione, prenditi un day off con la tua dolce metà se possibile. Nel lavoro è un po’ incerto l’aspetto finanziario ma l’estate porterà grandi cose.

Pesci: La situazione astrologica rende l’amore più facile, tuttavia un incontro può capitare in ogni momento. Nel lavoro è un momento di agitazione ma vedrai che a fine mese sarà tutto un brutto ricordo.

Il 15 giugno è il 166° giorno del calendario gregoriano. Mancano 200 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Vito (Adolescente Martire)



Etimologia: Vito, deriva dal latino “Vitus”, mutuato a sua volta dall’antico sassone “Wido”, personale attestato intorno al VI secolo, ed evolutosi successivamente anche in Guido.

Nati 15 giugno

Sei nato oggi? Sei molto fiero ed orgoglioso, hai una autentica passione per le questioni politiche e sociali e per difendere il tuo punto di vista o lottare contro le ingiustizie ti lanci spesso in accese battaglie. A volte, anche nella vita affettiva, sei troppo polemico e litigioso: essere meno adirato ti renderà più convincente.

1920 – Alberto Sordi: L’essere italiano nel bene e nel male. È stata la cifra distintiva della cinquantennale carriera di attore e regista dell’Albertone nazionale, tra i maggiori interpreti della commedia all’italiana.

1843 – Edvard Grieg: Nato a Berger (nella Norvegia sud-occidentale) e qui morto il 4 settembre del 1907, è considerato il più famoso compositore e pianista norvegese. Nelle sue opere rifuggiva dalle grandi forme e dalle tecniche della musica tradizionale, per dedicarsi con sempre maggiore interesse al bozzetto lirico. A lui è stato intitolato il cratere Grieg, sulla superficie di Mercurio.

1943 – Johnny Hallyday: Nato a Parigi, è una figura di punta della musica rock francese, con alle spalle più di 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Scomparsi

1996 – Muore all’età di 69 anni Ella Fitzgerald, una delle voci più straordinarie della musica jazz. Ella si lasciò alle spalle un’infanzia di privazioni e vagabondaggio, debuttando verso la metà degli anni Trenta.

Accadde Oggi

Nasce la Croce Rossa Italiana, invenzione della bomboletta spray, prima canzone di Vasco Rossi.

763 a.C. – Gli Assiri registrano un’eclissi solare

1520 – Papa Leone X minaccia di scomunicare Martin Lutero

1667 – La prima trasfusione di sangue su un umano viene eseguita dal dottor Jean Baptiste. Egli trasfuse con successo del sangue di pecora in un ragazzo di 15 anni

1844 – L’americano Charles Goodyea r brevetta l’invenzione della vulcanizzazione della gomma .

L’americano r brevetta l’invenzione della . 1869 – John Wesley Hyatt brevetta la celluloide

1918 – Prima guerra mondiale: comincia la seconda battaglia del Piave

1959 – Italia: viene emanato il primo Testo unico del Codice della strada

1978 – Giovanni Leone si dimette dalla carica di sesto presidente della Repubblica Italiana

2003 – Referendum per l’abolizione del numero minimo per l’applicazione dell’ art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Ma non viene raggiunto il quorum perché vota solo il 26% degli elettori.

per l’abolizione del numero minimo per l’applicazione dell’ dello Statuto dei lavoratori. Ma non viene raggiunto il quorum perché vota solo il 26% degli elettori. 2011 – Eclissi totale di luna

1864 – Fondazione della Croce Rossa Italiana: Comitato dell’Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra: con questo nome nasce a Milano, per iniziativa del “Comitato Medico Milanese” dell’Associazione Medica Italiana.

1939 – Invenzione della bomboletta spray: Nel giugno del 1939 l’inventore Julian Kahn mise in commercio la prima bomboletta spray usa-e-getta, che fu utilizzata subito per applicazioni importanti. Nel corso della Seconda guerra mondiale venne utilizzata come insetticida per uccidere gli insetti portatori di malaria.

1977 – Primo singolo di Vasco Rossi: Dopo aver trasmesso le sue canzoni su Punto radio, da lui fondata nel 1975 (terza radio libera nella storia d’Italia), l’allora 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny/Silvia, edito dalla Borgatti, piccola etichetta specializzata nel genere “liscio”. Il singolo, che anticipa di un anno l’uscita del primo album …Ma cosa vuoi che sia una canzone…, contiene i due brani Jenny e Silvia in versione originale, più varie versioni strumentali degli stessi.