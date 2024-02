Oggi 15 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

Viene arrestato Renato Vallanzasca, cade un meteorite di 10 tonnellate, ci lasciava Totò. I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Ariete - Cari ariete, in questa giornata di metà febbraio aspettatevi dei miglioramenti in amore grazie a una Venere che torna favorevole. Sul lavoro arriva il momento di tirare fuori un po' di pazienza.

Toro - Cari toro, oggi l'amore non brillerà come al solito a causa di una luna dissonante. Sul lavoro, però, sono in arrivo belle novità.

Gemelli - Cari gemelli, in amore c'è la luna che vi protegge quindi via libera alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro siete un po' confusi e stanchi ma presto arriverà Mercurio a darvi una mano.

Cancro - Cari cancretti, in amore tutto procede nel migliore dei modi ma dal prossimo mese ci saranno le vere novità. Sul lavoro attenzione a qualche battibecco con i colleghi.

Leone - Cari leoncini, in amore oggi bisogna fare attenzione perché non siete del tutto soddisfatti. Sul lavoro arriva qualche piccola noia da affrontare con molta pazienza.

Vergine - Cari vergine, in amore c'è una bella luna che sta per arrivare quindi non perdete le speranze. Sul lavoro ci sono difficoltà ma bisogna affrontarle con coraggio.

Bilancia - Cari bilancia, in amore tutto procede nel migliore dei modi, soprattutto grazie a una bella influenza di Mercurio. Sul lavoro è il momento di iniziare a cambiare qualcosa.

Scorpione - Cari scorpioncini, questa giornata porta qualche difficoltà in amore, soprattutto se c'è stata una crisi di recente. Sul lavoro si recupera.

Sagittario - Cari sagittario, in amore arriva il momento di affrontare tutto ciò che non funziona e sul piano lavorativo non abbiate paura di discutere con i colleghi, il dialogo è fondamentale per fare passi in avanti.

Capricorno - Cari capricorno, in amore arrivano bellissime emozioni da vivere appieno. Sul lavoro, invece, c'è un po' di calma piatta ma presto le acque inizieranno a muoversi.

Acquario - Cari acquario, in amore bisogna fare attenzione, soprattutto se c'è qualcosa che non funziona da un po'. Sul lavoro chi lavora in proprio sarà favorito.

Pesci - Cari pesciolini, ci vuole un bel po' di calma in amore perché state vivendo un momento un po' caotico. Il lavoro, invece, va a gonfie vele, le cose stanno per prendere una bella piega, siate fiduciosi.

Almanacco

E’ il 46° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine mancano 319 giorni.

Santi del giorno: Santi Faustino e Giovita (Martiri)

Etimologia: Faustino, il nome deriva dal latino Faustus, antico cognomen romano, e significa “favorevole, benevolo, felice, prospero”.

Nati 15 febbraio

Sei nato oggi 15 febbraio? Hai un animo buono, generoso e sensibile. Sei dotato di un profondo intuito e puoi mettere a frutto le tue capacità nel campo delle scienze umane, della psicologia o dell’astrologia. In genere puoi contare su una buona dose di fortuna che ti accompagna per tutta la vita. Ami la famiglia, la casa, i figli e gli animali. Il tuo matrimonio sarà sereno e molto gratificante.

1898 – Totò: Gli aggettivi per il principe della risata si sprecano ed è impossibile riassumere in poche parole la preziosa eredità che ha lasciato nel mondo dell’arte, del costume e del linguaggio. Antonio De Curtis (il cui nome completo era Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno di Bisanzio De Curtis Gagliardi), in arte Totò, nacque nel cuore di Napoli (rione Sanità) dalla relazione clandestina tra Anna Clemente e il marchese Giuseppe De Curtis.

1564 – Galileo Galilei: Universalmente noto come il padre della scienza moderna, sancì attraverso i suoi studi l’universalità del rapporto causa-effetto nella ricerca scientifica. Tra i più grandi studiosi della storia dell’umanità, i suoi contributi spaziarono dalla filosofia all’astronomia, passando per la matematica.

Accadde Oggi