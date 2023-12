Oggi 15 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 15 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in amore torna l'intesa di coppia quindi godetevi questa giornata di passione. Sul lavoro c'è qualche complicazione ma presto riuscirete a risolverla.

Toro - Cari toro, ultimamente avete un po' accantonato l'amore per dedicarvi solo al lavoro ma il partner ha bisogno di voi. Sul lavoro siete impegnatissimi ma continuate così, almeno per un po'.

Gemelli - Cari gemelli, in amore evitate di usare parole grosse nei confronti del partner, questo è il momento di mantenere la calma. Sul lavoro avrete nuove opportunità per fare qualcosa in più.

Cancro - Cari cancretti, in amore potreste fare un incontro interessante in grado di farvi vivere una passione inaspettata. Sul lavoro riuscirete a ottenere una bella stabilità.

Leone - Cari cancretti, se avete voglia di recuperare un amore riuscirete a farlo con il giusto impegno. Sul lavoro vi piace essere elogiati dai colleghi e questo vi spinge a impegnarvi sempre di più.

Vergine - Cari vergine, questa è la giornata giusta da dedicare al partner quindi organizzate qualcosa di bello. Sul lavoro c'è qualcosa che non va ma riuscirete a trovare il modo di risolverla.

Bilancia - Cari bilancia, se cercate un nuovo flirt il destino è dalla vostra parte. Sul lavoro una bella notizia è dietro l'angolo.

Scorpione - Cari scorpioncini, c'è un po' di agitazione nell'aria ma dovreste tenerla a bada. Sul lavoro state attenti con le parole, potrebbe scapparvi qualche offesa.

Sagittario - Cari sagittario, dedicate più tempo alla coppia, altrimenti rischiate di usurarla prima del tempo. Sul lavoro è il momento dei rinnovi.

Capricorno - Cari capricorno, in amore c'è qualche dubbio ma siete determinati a trovare l'anima gemella. Sul lavoro, invece, siete convinti di ciò che volete e le stelle sono dalla vostra parte.

Acquario - Cari acquario, c'è un po' di nervosismo in amore ed è arrivato il momento di fare i conti con i problemi della coppia. Sul lavoro prendetevi una pausa per ricaricare le batterie.

Pesci - Cari pesciolini, siete in un momento di valutazione del vostro amore e state per prendere una decisione importante. Sul lavoro non fasciatevi la testa prima del tempo perché sarete sorpresi nel ricevere proposte molto interessanti.

Almanacco

Il 15 dicembre è il 349º giorno del calendario gregoriano. Mancano 16 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Virginia

Etimologia: Virginia, “Virginius” è un antichissimo “cognomen” gentilizio romano, derivante dall’aggettivo “virgineus”, “di fanciullo”, che ha alla radice il termine “virgo-inis”, “vergine”. Altri lo fanno derivare dal suffisso etrusco presente anche nella denominazione della città di Verona.

Accadde oggi

Nasce l’imperatore romano Nerone, muore l'anarchico Pinelli, iniziano le trasmissioni di Rai3.

37 – Nasce l’imperatore romano Nerone

1890- Muore Toro Seduto, condottiero nativo americano. Il 25 giugno 1876, Toro Seduto guida alla vittoria più di 3.500 guerrieri Sioux e Cheyenne nella famosa battaglia di Little Big Horn, nel corso della quale annienta il 7° cavalleggeri del colonnello George Armstrong Custer.

condottiero nativo americano. Il 25 giugno 1876, Toro Seduto guida alla vittoria più di 3.500 guerrieri Sioux e Cheyenne nella famosa battaglia di Little Big Horn, nel corso della quale annienta il 7° cavalleggeri del colonnello George Armstrong Custer. 1939- Ad Atlanta, in Georgia, viene proiettato per la prima volta “Via col vento” . Tratto dall’omonimo romanzo di Margaret Mitchell, il film incassa nella prima settimana la cifra record di 80 milioni di dollari, tanto che il Times dedica la copertina a Rossella O’Hara. Un film vincitore di ben 10 Oscar nel 1940.

Ad Atlanta, in Georgia, viene proiettato per la prima volta . Tratto dall’omonimo romanzo di Margaret Mitchell, il film incassa nella prima settimana la cifra record di 80 milioni di dollari, tanto che il Times dedica la copertina a Rossella O’Hara. Un film vincitore di ben 10 Oscar nel 1940. 1964 – Dal poligono di Wallops Island, Virginia, viene lanciato il primo satellite italiano, il San Marco I

1969– Muore l’anarchico Giuseppe Pinelli , schiantandosi al suolo dopo un volo dal quarto piano dell’edificio della questura di Milano. La morte, la cui dinamica non fu mai del tutto chiarita, avvenne mentre Pinelli veniva interrogato dalla squadra del commissario Luigi Calabresi sulla strage di piazza Fontana.

, schiantandosi al suolo dopo un quarto piano dell’edificio della questura di Milano. La morte, la cui dinamica non fu mai del tutto chiarita, avvenne mentre Pinelli veniva interrogato dalla squadra del commissario Luigi Calabresi sulla strage di piazza Fontana. 1976- Sesto San Giovanni. Il brigatista Walter Alasia viene ucciso in casa in un conflitto a fuoco con la polizia. Alasia ha vent’ anni. Da quel giorno, la colonna milanese delle Brigate Rosse è intitolata a lui.

Sesto San Giovanni. in casa in un conflitto a fuoco con la polizia. Alasia ha vent’ anni. Da quel giorno, la colonna milanese delle Brigate Rosse è intitolata a lui. 1979- Iniziano le trasmissioni della Rete Tre, terza rete della RAI. A dirigere il canale è chiamato Giuseppe Rossini , mentre il Tg regionale è affidato a Biagio Agnes , condirettore è Sandro Curzi .

Iniziano le trasmissioni della Rete Tre, terza rete della RAI. A dirigere il canale è chiamato , mentre il Tg regionale è affidato a , condirettore è . 1990 – Silvio Berlusconi sposa Veronica Lario .

sposa . 2000- Viene spento il terzo reattore dell’impianto nucleare di Cernobyl . Lo stop definitivo arriva durante una cerimonia ufficiale che si svolge a Kiev, nel corso della quale il presidente ucraino, Leonid Kuchma, ordina di premere il pulsante d’arresto della centrale. Si conclude la tragica vicenda iniziata il 26 aprile 1986.

Viene spento il terzo reattore dell’impianto nucleare di . Lo stop definitivo arriva durante una cerimonia ufficiale che si svolge a Kiev, nel corso della quale il presidente ucraino, Leonid Kuchma, ordina di premere il pulsante d’arresto della centrale. Si conclude la tragica vicenda iniziata il 26 aprile 1986. 2005- L’Iraq va alle urne per eleggere il parlamento del dopo Saddam Hussein. Nelle proiezioni gli sciiti sono in testa, nel nord sono in vantaggio i curdi, mentre i sunniti denunciano irregolarità elettorali.?

1979 – Nasce Rai 3: «Mi chiamo Fabiana e sono qui per presentare le trasmissioni della terza rete». Con tono sensuale, rivoluzionario per la TV pubblica di allora, l’annunciatrice Fabiana Udenio tiene a battesimo Rete 3, alle 18.30 di sabato 15 dicembre.

Nati il 15 dicembre

Sei nato oggi? La tua vita è una girandola di impegni, incontri, conoscenze sempre nuove, viaggi e… mille amori. Nel lavoro la tua intraprendenza e il tuo spirito brillante ti portano spesso a ricoprire posizioni di responsabilità. Le pubbliche relazioni, il commercio e la pubblicità sono settori particolarmente adatti a te. In amore sei troppo inquieto per fermarti su di un solo fiore e se lo farai sarà solo in età avanzata.

1951 – Red Ronnie: Se c’è uno, in Italia, che s’intende di musica e cerca di dare sempre una possibilità agli artisti emergenti questo è Gabriele Ansaloni, in arte Red Ronnie (dove la prima parte richiama il colore dei capelli, la seconda il pilota di Formula 1 Ronnie Peterson).

1832 – Gustave Eiffel: Tra le menti più geniali nella storia delle costruzioni, fornì a due popoli i rispettivi monumenti simbolo. Nato a Digione, nell’est della Francia, e morto a Parigi nel 1923.

Scomparsi oggi

1966 – Walt Disney: L’uomo che riuscì a tradurre i propri sogni su pellicola da 8 millimetri, tirando fuori tutta la poesia della settima arte. Nato a Chicago, nell’Illinois, da famiglia di lontane origini irlandesi.