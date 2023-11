Oggi 12 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

E’ il 316° giorno dell’anno, 45ª settimana. Alla fine mancano 49 giorni.

Santi del giorno: San Renato

Etimologia: Renato, deriva con ogni probabilità da una radice celtica dall’oscuro significato, che ha dato origine al latino “renatus”, “nato a nuova vita”, che conobbe molta fortuna tra le comunità cristiane. Pur essendo oggi estremamente diffuso, è stato per secoli una vera rarità.

Accadde Oggi

1918 – Viene proclamata la Repubblica dell’Austria Tedesca in seguito alla caduta dell’impero austro-ungarico.

– Il partito nazista di vince le elezioni in Germania. 1941 –S oldati sciatori, seconda guerra mondiale: la temperatura attorno a Mosca scende a -12 °C e l’Unione Sovietica lancia per la prima volta un attacco con truppe sciatrici, contro le forze tedesche “congelate” poco fuori dalla città.

1973 – Arrestati a La Spezia il dottor Giampaolo Porta Casucci e il consigliere regionale del Msi Giancarlo De Marchi nell’ambito dell’inchiesta sul complotto “ Rosa dei venti ” che prevedeva l’uccisione del ministro Taviani e di 1617 persone tra sindacalisti , giornalisti, magistrati e politici.

1996 – Processo ENI-SAI: Bettino Craxi viene condannato in via definitiva per corruzione a 5 anni e 6 mesi di carcere.

2003- Strage di Nassiriya: Alle 10,40 (8,40 ora italiana) un camion sfonda la recinzione della base italiana dei Carabinieri a Nassiriya, capoluogo della regione irachena di Dhi Qar, aprendo la strada a un’autobomba caricata con 300kg di esplosivo. Una potenza altamente distruttiva i cui effetti vengono limitati in parte dal tempestivo intervento del carabiniere di guardia all’ingresso, che riesce a uccidere i due attentatori, impedendo loro di arrivare all’interno della caserma. L’attentato provoca 28 morti : di questi 19 sono italiani .

ACQUA GRANDA 2019 –. L’acqua alta aveva raggiunto i 187 centimetri a Venezia. Il litorale era devastato; solo a Bibione erano stati mangiati 100.000 metri cubi di spiaggia e a Jesolo era scomparso un chilometro di lungo mare. In Polesine, erano sparite intere spiagge e su 70 cavane esistenti alla Sacca di Scardovari ne erano state distrutte ben 50. In montagna, Misurina rimaneva isolata, era interrotta la circolazione nell’Agordino, il lago di Alleghe non era esondato per pochi centimetri. Perfino 50 cantieri del dopo Vaia avevano riportato ingenti danni. Anche in questa occasione, la gente veneta, affiancata dall’immancabile esercito del volontariato si è rimboccata le maniche e si è messa al lavoro senza attendere indicazioni o messaggi.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 12 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – Bene l’amore, oggi si potranno affrontare i discorsi senza problemi. Sul lavoro, meglio essere prudenti e non strafare!

Toro – In amore la mattinata è sottoposta a stress, però rispetto agli ultimi due giorni va meglio. A lavoro è molto importante in questi giorni evitare scontri.

Gemelli – In amore oggi la Luna diventa contraria, nulla di grave ma devi cercare di evitare polemiche fino a domenica. A lavoro se ti invitano a fare qualcosa di nuovo non devi dire no, ma attento a non strafare per almeno tre giorni.

Cancro – In amore nonostante Venere opposta, in questo fine settimana potresti risolvere delle incomprensioni. A lavoro alcune rinunce sono pesate troppo, giornata nel complesso interessante.

Leone – In amore la Luna non è più contraria, fine settimana positivo. A lavoro il periodo è giusto per mettersi in gioco, se hai progetti potresti ricevere delle offerte.

Vergine – In amore oggi sarà tutto negativo per colpa della Luna opposta. A lavoro pensi di non avere fatto abbastanza, emozioni strane per un venerdì da vivere con filosofia.

Bilancia – In amore nelle coppie di lunga data si può ritrovare un buon accordo solo a patto che uno dei due ammetta i propri errori. A lavoro è possibile recuperare un accordo.

Scorpione – In amore la situazione per i cuori solitari dopo un momento difficile può tornare favorevole. A lavoro se devi fare una richiesta pensaci bene, riceverai consigli questo fine settimana.

Sagittario – In amore evita persone che sono state fonte di disagio negli ultimi giorni. Chi lavora part-time o a chiamata non riesce ad avere una buona visione del futuro.

Capricorno – In amore la Luna è favorevole, Venere ha iniziato un transito che sarà duraturo nel tuo segno. A lavoro mettiti in contatto con persone che possono aiutarti in futuro.

Acquario – In amore Mercurio contrario dice che alcune coppie discutono per motivi di soldi o per il lavoro di uno dei due. A lavoro sembra che tu sia un pochino stanco, dovresti riposare di più.

Pesci – In amore oggi c’è qualcosa di più in questo cielo, emozioni che tornano. A lavoro i giovani non possono pretendere guadagni immediati.

Nati 12 novembre

Sei nato oggi? Per sentirti vivo ed essere soddisfatto della tua vita hai bisogno di continue emozioni e preferisci, se occorre, affrontare situazioni difficili piuttosto che ingrigire nel tran tran quotidiano. Nel lavoro sei un ottimo manager o un grintoso imprenditore. In amore sai amare come pochi, ma non sempre le tue scelte sono razionali.

1945 – Neil Young, cantautore e chitarrista canadese

1980 – Ryan Gosling, attore canadese

1929 – Grace Kelly : Per le cronache rosa era la principessa Grace, nel mondo del cinema è stata un’attrice di straordinario fascino ed eleganza. Nata a Filadelfia, in Pennsylvania, e morta nel 1982 a Cap-d’Ail.

1982 – Anne Hathaway: Americana di New York, è tra i nuovi volti del grande cinema di Hollywood, dove approda recitando nelle pellicole della Disney. Raggiunta la celebrità con Il diavolo veste Prada.

Scomparsi oggi:

1974– Muore a Londra Guido Piovene, scrittore e giornalista. Aveva lavorato come inviato per il Corriere della Sera, passando poi a La Stampa. Quindi aveva iniziato a collaborare alle pagine culturali del “Giornale Nuovo” diretto da Montanelli. Lettere di una novizia del 1941 è considerato il suo capolavoro.

1992 – Giulio Carlo Argan: Insigne storico dell’arte e accademico, prestato per un periodo alla politica, è stato l’autore di un manuale sulla storia dell’arte su cui si sono formate generazioni di studenti.