Oggi 1 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, bello questo inizio di mese che vi vede intraprendenti e pieni di energia. Sul lavoro sono favoriti i contatti e, perché no, qualcuno potrebbe anche pensare di cambiare città.

Toro - Cari toro, in amore le emozioni sono tante e Venere favorevole le amplifica ancora di più. Sul lavoro c'è un po' di stress ma tutto l'impegno porterà risutati.

Gemelli - Cari gemelli, questo cielo parla d'amore e poterà tante coppie a scegliere di fare quel passo per un futuro insieme. Sul lavoro bisogna riorganizzare tutto e capire è priorità e cosa no.

Cancro - Cari cancretti, in amore attenzione a qualche piccolo disguido che potrebbe farvi innervosire. Lasciate stare le polemiche e sul lavoro abbiate più pazienza, a volte ci vuole un po' per gestire i cambiamenti.

Leone - Cari leoncini, sfruttate le nuove conoscenze che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro i cambiamenti sono dietro l'angolo ma voi non vedete l'ora di buttarvi in pista.

Vergine - Cari vergine, in amore tutto procede per il meglio quindi organizzate qualcosa di speciale. Sul lavoro attenzione alle parole di troppo, cercate di trattenervi un po' dal vostro essere sempre onesti.

Bilancia - Cari bilancia, questa è la giornata giusta per dire al partner quello che pensate. Sul lavoro iniziano a muoversi le acqua, approfittatene per cogliere al volo nuove occasioni.

Scorpione - Cari scorpioncini, il cielo è ideale per vivere al massimo le emozioni, la passione è alle stelle. Sul lavoro chiarite subito le cose per evitare possibili fraintendimenti.

Sagittario - Cari sagittario, in amore attenzione a qualche tensione ma già dalla serata c'è un bel recupero. Sul lavoro ci sono novità e i liberi professionisti potranno avere qualcosa in più.

Capricorno - Cari capricorno, la giornata inizia nel migliore dei modi e potranno anche essere chiariti alcuni dubbi. Sul lavoro tutto è stabile e vi sentite ben stimolati da quello che fate.

Acquario - Cari acquario, in amore c'è bisogno di essere più intraprendenti e fare il primo passo. Sul lavoro chiudete qualsiasi trattativa entro la fine della settimana.

Pesci - Cari pesciolini, i single sono attratti da qualcuno (e dovrebbero fare la prima mossa), chi è in coppia sta vivendo un bellissimo momento. Sul lavoro c'è ancora un po' di confusione ma basta solo ritrovare un po' di sicurezza in se stessi.

Almanacco

Il 1° luglio è il 182° giorno del calendario gregoriano. Mancano 183 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Ester (Regina)

Etimologia: Ester, il nome si fa risalire ad una antica parola indoeuropea, “ster”, che significa “stella”, comune tra l’altro a molte lingue. Grecizzato in “Esthér”, si diffuse in tutto l’Occidente, anche in memoria della biblica regina di Babilonia.

Nati

Sei nato oggi? I nati il primo luglio tendono ad essere molto sensibili, capaci ed adattabili, oltre che emotivamente aperti. Anche se molti sono destinati a soffrire a lungo e veder feriti i propri sentimenti, di solito escono sempre vittoriosi dalla loro lotta contro imposizioni, ingiustizie e oppressioni di ogni tipo. I nati in questo giorno sono profondi, personalità complesse che si tengono dentro tutto un mondo di sentimenti strettamente personali, hanno però un lato altamente sociale che si manifesta con contributi sinceri e disinteressati alla società: tendono infatti a dare più che a ricevere.

1961 – Diana Spencer: Nata a Sandringham, sulla costa orientale dell’Inghilterra, viene ricordata dai sudditi di Sua Maestà e dall’opinione pubblica mondiale semplicemente come Lady D, amata per il profondo impegno nel sociale.

Scomparsi

2004 – Marlon Brando: Tra i divi di Hollywood è il bello e tenebroso per antonomasia, ma soprattutto uno degli attori più talentuosi di sempre e un modello di recitazione per tantissimi dopo di lui.

2000 – A Santa Monica (California) muore a 76 anni l’attore premio Oscar Walter Matthau

Accadde Oggi

SOS diventa segnale di soccorso, Poste Italiane introduce il CAP, Sony lancia sul mercato il walkman, fine del servizio militare obbligatorio.