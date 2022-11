Progetto Scuola Avis Veneto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Oggi 15 novemre 2022 l'AVIS Comunale di Lonigo ha iniziato il suo nuovo e lungo cammino di promozione del volontariato e della donazione del sangue e dei sui derivati presso la Scuola secondaria di primo grado Istituto "Ludovico Pavoni" di Lonigo, con il "Progetto Scuola" dell'AVIS Veneto. Le classi interessate dal programma "Giocoavis" sono state le seconde A e B e la terza A. Venerdì 18 novembre si replicherà con gli alunni delle classi prime A e B. Avis Veneto con il suo “Progetto Scuola” propone da più di 10 anni attività per tutte le scuole di ogni ordine e grado, finalizzate a promuovere la donazione di sangue e di tutti i valori ad essa connessi: 1. Solidarietà ; 2. Altruismo; 3. Collaborazione; 4. Cooperazione; 5. Impegno sociale; 6. Cittadinanza attiva. Il progetto propone attività educative molto coinvolgenti della durata di 2 ore in ogni singola classe, condotte da due educatori/operatori professionisti che hanno fatto un percorso formativo. Nella parte conclusiva degli incontri viene dato spazio ai volontari Avis, coinvolti anche nel corso dell’attività, per parlare dell’associazione e per dare informazioni sulla donazione. Tutte le attività sono state ideate dalla dott.ssa Laura Elia con il supporto degli educatori/operatori che collaborano al progetto e con l’apporto degli insegnanti e dei volontari Avis. L’approccio educativo a cui si rifanno è quello della pedagogia di Paulo Freire e, parallelamente, delle tecniche di teatro dell’oppresso di Augusto Boal.