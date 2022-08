Torna la schiuma bianca a Debba. Guarda: «Ci diranno ancora una volta che è tutto ok?»

Ritorna la schiuma bianca a Debba. Il fenomeno che aveva ricoperto le acque a inizio luglio, a ridosso della vecchia centrale idroelettrica, mettendo in allarme le istituzioni, è tornata a farsi vedere. Nonostante i monitoraggi delle settimane scorse, dunque, il problema torna a riproporsi, e qualcuno dai banchi dell’opposizione regionale si fa sentire. La consigliera regionale di Europa Verde, Cristina Guarda, ha voluto dire la sua sull’argomento.

«I cittadini si sentono presi in giro e ora le rassicurazioni non bastano più - le sue parole -. Nonostante il livello dell’acqua sia sensibilmente aumentato, grazie alle piogge del week end, domenica notte è ricomparsa la micidiale schiuma nel Bacchiglione e con essa l’odore chimico in precedenza segnalato dagli abitanti e dai volontari. Chi si sente ora di dirci per l’ennesima volta che è tutto ‘in regola’ e che la schiuma dipende dalla siccità? Mi appello al Sindaco Rucco affinché si accerti che il monitoraggio delle acque su quel tratto di fiume sia giornaliero, poiché nulla garantisce che la eventuale presenza di inquinanti nelle acque sia rilevabile esclusivamente con la comparsa della schiuma».

«La mia interrogazione a risposta immediata presentata in consiglio regionale lo scorso giugno sulla comparsa di questa schiuma e sulla moria di pesci dei mesi precedenti rimane in attesa di risposta – prosegue Guarda -, nel frattempo anche alcuni volontari hanno presentato denuncia alle autorità competenti, ma è evidente come le preoccupazioni espresse da parte dei cittadini non trovino al momento effettivo riscontro. Quante altre schiumate dovremo ora attenderci?».