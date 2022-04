Passerella pedonale fuori uso da troppo tempo: "Servono lavori urgenti di messa in sicurezza

Un cartello "Attenzione pericolo inciampo" segnala da tempo che l'inagibilità della passerella pedonale sulla Seriola del Giardno Salvi Valmarana. Dissestata e transennata.Il passaggio è appunto transennato e dissestato da tempo, con la pavimentazione in legno rotta e la formazione di buche. Sulla questione il consigliere comunale Giovanni Rolando ha fatto un'interpellanza chiedendo conto all'Amministrazione sui lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza del luogo.

"Da molti mesi la passerella pedonale sul corso d’acqua della Seriola all’interno del Giardino pubblico Salvi Valmarana, che collega piazzale De Gasperi con piazza del Mutilato risulta transennata causa dissesto della pavimentazione in legno, alcuni elementi del parapetto della passerella stessa appaiono rotti e circondati da nastro lavori in corso e anche la staccionata sulla Seriola dal lato della Loggia Valmarana è rotta e delimitata dal nastro bianco rosso di rischio e pericolo", spiega Rolando nell'interpellanza, chiedendo al sindaco quali siano le cause del mancato avvio dei lavori e se è a conoscenza "della situazione di pericolo per le persone nell’attraversamento della Passerella pedonale al Giardino Salvi causa l’ulteriore degrado delle tavole della pavimentazione in legno, marcite, e sconnesse, con la formazione di buche; con riduzione della larghezza per il passaggio delle persone".

Il consigliere chiede inoltre lumi sulla tempistica dei lavori strutturali predisposti, sulla data di ultimazione lavori della Passerella, del parapetto e della staccionata all’angolo con la Loggia Valamarana e dell’intera area del giardino e infine se l’Amministrazione abbia o meno considerato di provvedere al rifacimento della pavimentazione della passerella con altro materiale più adatto e durevole e meno necessitato di continua manutenzione, come già utilizzato per altre passerelle pedonali, per esempio sul fiume Bacchiglione.