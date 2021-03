Tempo incerto e aria frizzantina: le previsioni del fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 19. Al mattino cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso, con aumento della nuvolosità dalle ore centrali per addensamenti cumuliformi, maggiormente presenti sulle Prealpi, dove potranno essere associati a qualche fenomeno; schiarite alla sera.

Precipitazioni. Al mattino generalmente assenti, salvo una probabilità molto bassa di locali, brevi e deboli precipitazioni sulle zone prealpine occidentali e zone pedemontane. Nel corso del pomeriggio aumento della probabilità, fino a medio-bassa in montagna (25-50%) e bassa (5-25%) altrove, di brevi e modeste precipitazioni da locali a sparse, localmente a carattere di rovescio, eventualmente nevose intorno ai 500-700 m. Diminuzione della probabilità di precipitazioni dalla sera.

Temperature. Minime in lieve o contenuto calo con valori di qualche grado inferiori allo zero anche in pianura e inferiori alle medie stagionali, massime stazionarie.

Venti. In pianura in prevalenza settentrionali, generalmente deboli nell'entroterra, moderati verso la costa, tendenti a divenire temporaneamente occidentali nelle ore centrali. Nelle valli deboli di direzione variabile, in quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

sabato 20. In pianura tempo stabile, al mattino parzialmente soleggiato per presenza di nuvolosità irregolare, specie sulle zone pedemontane e sulla pianura settentrionale, poco o parzialmente nuvoloso verso la costa; ampie schiarite nel pomeriggio. In montagna, al mattino tempo variabile con schiarite e nuvolosità irregolare; dal pomeriggio attenuazione della nuvolosità e rasserenamenti a partire dalle Dolomiti, in estensione a tutta la montagna veneta in serata.

Precipitazioni. In pianura generalmente assenti. In montagna probabilità medio-bassa (25-50%), specie al mattino, di debolissimi e sporadici fenomeni.

Temperature. Minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in lieve o contenuto calo in montagGa, senza notevoli variazioni in pianura.

Venti. In pianura, graduale aumento delle ventilazione da nord-est fino a divenire tesa verso la costa specie nella seconda parte della giornata. In quota ancora deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

domenica 21. Tempo stabile e soleggiato su tutta la regione con aria tersa e ottima visibilità a tutte le quote; clima piuttosto ventoso, specie al mattino e verso la costa, con venti da nord-est in attenuazione. In quota inizialmente moderati, tendenti a divenire tesi anche forti dai quadranti settentrionali. Temperature minime in montagna stazionarie o in lieve diminuzione, in pianura stazionarie o in lieve aumento; massime senza notevoli variazioni, salvo risultare in lieve aumento in montagna e ancora inferiori ai valori normali del periodo.