Meteo, le previsioni per il weekend: nuvole e freddo nelle ore notturne

Cielo: Nuvolosità irregolare, più consistente nella prima metà della giornata sulle zone pianeggianti, alternata a crescenti schiarite.

Precipitazioni: Assenti in montagna e sulla pianura occidentale e dalla mattina anche sulle restanti zone, dove, fino alle prime ore del mattino, persisterà una probabilità medio-alta (50-75%) sulla pianura sud-orientale, medio-bassa (25-50%) sulla pianura centrale e nord-orientale, di residue precipitazioni sparse. I fenomeni saranno a carattere di pioggia mista a neve o a tratti neve.

Temperature: Massime senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo soprattutto sull'entroterra pianeggiante e nelle valli. Le minime, raggiunte in serata saranno in marcata diminuzione, con diffuse gelate dopo il tramonto anche su gran parte della pianura.

Venti: In quota e lungo la costa e sulla pianura limitrofa, da nord-est moderati, a tratti tesi sul litorale e in alta quota. Altrove variabili, con possibile Foehn sulle zone pedemontane e nelle valli prealpine dalla serata.

Mare: Mosso.

Sabato 21

Cielo: Cilo poco o parzialmente nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta.

Precipitazioni: Assenti - Nulla (0%)

Temperature: Minime in diminuzione, salvo nelle valli prealpine e sulla pedemontana interessate dal Foehn, dove saranno in ripresa. Massime stazionarie o in locale lieve variazione

Venti: In quota tesi, a tratti forti da nord-est; nelle valli moderati con rinforzi di Foehn. In pianura settentrionali moderati/tesi sul litorale e sulla fascia pedemontana, deboli altrove; nel pomeriggio/sera a tratti forti da nord-est sulla costa centro-meridionale.

Mare: Mosso.

Domenica 22

Nuvolosità irregolare alternata a schiarite, senza precipitazioni. Temperature minime prevalentemente in calo in montagna, in aumento in pianura; massime in lieve variazione tendenti al rialzo in montagna e al calo in pianura. Venti moderati nord-orientali in pianura, orientali in montagna.