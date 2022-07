Weekend di afa, ma attenzione ai temporali

Temporali in arrivo, anche sul Vicentino. Come spiega il meteorologo di 3BMeteo Edoardo Ferrara, le infiltrazioni umide atlantiche favoriranno qualche veloce rovescio o fenomeno temporalesco tra pomeriggio e sera sulle Alpi, specie Alto Atesine, localmente anche di forte intensità con rischio grandinate e improvvisi colpi di vento, attenzione particolare a Venoste, Brennero, Val Pusteria, Valsugana, Ampezzano, Comelico, Carnia. Sole prevalente su coste e pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia, pur con sporadici temporali entro sera non esclusi sulle aree pedemontane, in sconfinamento dalle Prealpi, ma anche tra vicentino, trevigiano, padovano, rodigino, veneziano e pordenonese: in questa fase i temporali potranno essere molto rapidi ma talora violenti associati a nubifragi, raffiche di vento e grandine. Caldo intenso e afoso fino al primo pomeriggio, punte di 33-34°C in pianura; calo termico entro sera specie in montagna e nelle aree interessate dai temporali. Venti a regime di brezza termica, rinforzi improvvisi durante i temporali; su coste e al largo rinforzi di Scirocco specie tra tardo mattino e primo pomeriggio, poi in rotazione da Nord entro sera. Mare poco mosso o localmente mosso.

Weekend con anticiclone africano, sole e caldo molto intenso, associato a punte di oltre 33-34°C in pianura con afa elevata anche di sera. Domenica tuttavia giunge qualche nuovo temporale di calore sulle Alpi, specie Dolomiti settentrionali.