Meteo, le previsioni per la settimana: tempo variabile e piogge sparse

Lunedi 6

Cielo: In prevalenza nuvoloso o coperto, sulla pianura meridionale parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Di notte nebbie sparse sul Rodigino e locali sulle zone limitrofe, in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni: Sulla pianura andando da sud a nord probabilità da bassa (5-25%) per piogge locali e brevi a medio-bassa (25-50%) per piogge sparse e discontinue. Sui monti probabilità medio-alta (50-75%); saranno discontinue e prima o poi arriveranno ad interessare gran parte dei settori, con quota neve attorno ai 1000-1200 m. Accumuli modesti.

Temperature: In calo, eccetto aumenti notturni sulla pianura e nelle valli, con differenze anche sensibili rispetto a domenica. Valori non distanti dalla media.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Martedi 7

Cielo: Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti con nebbie sparse di notte e in dissolvimento di mattina, sui monti nuvoloso.

Precipitazioni: Sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per locali pioviggini a tratti. Sui monti probabilità medio-bassa (25-50%) per modeste precipitazioni a tratti che arriveranno a risultare sparse a livello giornaliero, con quota neve attorno ai 1100-1300 m.

Temperature: Con andamento irregolare di notte e in aumento di giorno, differenze leggere/moderate rispetto a lunedì.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Mercoledi 8

Alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulla pianura nebbie locali di notte e in dissolvimento di mattina. Localmente brevi precipitazioni, più probabili dal pomeriggio e su rilievi e zone limitrofe, con quota neve attorno ai 1300-1600 m. Temperature con andamento irregolare di notte e in aumento di giorno.

Giovedi 9

Alternanza di nuvole e rasserenamenti, senza precipitazioni e con temperature in aumento. Previsore: Stefano Veronese