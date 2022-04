Meteo, le previsioni per il weekend lungo del 25 aprile: tempo variabile e pioggia

Venerdi 22

Cielo: In prevalenza molto nuvoloso, salvo possibili parziali schiarite in pianura nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: Nella notte fino al mattino diffuse (probabilità alta 75-100%) con rovesci e locali temporali, specie su costa e pianura sud-orientale; nel corso del pomeriggio precipitazioni da diffuse a sparse e intermittenti, in diradamento a fine giornata. Limite della neve intorno ai 1500/1800 m.

Temperature: In aumento nei valori minimi, massime stazionarie o localmente in aumento in pianura.

Venti: In pianura da nord-est moderati/tesi fino al mattino, specie su costa e pianura sud-orientale, in progressiva attenuazione nel corso del pomeriggio. In quota moderati/tesi di direzione variabile.

Mare: In prevalenza mosso, anche molto mosso al mattino.

Sabato 23

Cielo: Condizioni di crescente instabilità con cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, con ampie schiarite su parte della pianura e maggiori addensamenti sulle zone montane e settentrionali; nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme dapprima sulle zone montane e interne della pianura, in estensione in serata al resto del territorio.

Precipitazioni: Fino a metà mattina assenti, in seguito su zone montane e pedemontane aumento della probabilità fino a medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Dalla serata tendenza ad aumento della probabilità di precipitazioni a partire da ovest in estensione verso est, con fenomeni che tenderanno a divenire diffusi. Limite della neve intorno ai 1800/2100 m.

Temperature: Minime stazionarie o in ulteriore calo, salvo risultare in lieve aumento in quota; massime in aumento.

Venti: In pianura al mattino deboli variabili nell'entroterra, moderati da sud-est sulla costa; nel pomeriggio intensificazione dei venti da sud-est su costa e pianura limitrofa, fino a risultare moderati, a tratti tesi. In quota venti tesi da sud-ovest, in rinforzo a fine giornata.

Mare: In prevalenza mosso.

Domenica 24

Condizioni di tempo ancora instabili/perturbate con cielo molto nuvoloso nella notte fino al primo mattino, con precipitazioni diffuse. Nel corso della mattinata la nuvolosità tenderà a divenire più irregolare sulla pianura centro-meridionale e sulla costa, con comparsa di schiarite e precipitazioni da sparse a locali, mentre insisterà altrove, associata a precipitazioni diffuse e frequenti. Nel corso del pomeriggio probabile ripresa dell'instabilità anche sulla pianura centro-meridionale con aumento della nuvolosità e fenomeni sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale, meno frequenti sulla costa. Diradamento delle precipitazioni a fine giornata. Limite della neve intorno ai 1300/1600 m. Temperature minime in aumento, massime in calo. Sulla costa venti tesi da sud-est fino a parte della mattinata, in successiva attenuazione.

Lunedi 25

Condizioni di variabilità con cielo da molto nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nella seconda parte della giornata, con schiarite anche ampie. Saranno ancora possibili delle precipitazioni a carattere sparso e discontinuo in esaurimento entro fine giornata, limite delle eventuali nevicate intorno ai 1600/1900 m. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, massime in ripresa in quota, senza notevoli variazioni altrove. Moderato rinforzo dei venti da sud-est sulla costa in serata. Previsore: R.R.