Temporali e raffiche di vento, nuova allerta in Veneto

Scatta in questi minuti una nuova allerta gialla per criticità idrogeologica e idraulica per forti temporali su tutto il territorio veneto, emessa dal Centro funzionale decentrato della Regione a partire dalle ore 15 di oggi, mercoledì 19 luglio e fino alle 10 di domani, giovedì 20 luglio.

Le previsioni meteorologiche indicano infatti dal pomeriggio di oggi, e fino alle prime ore di domani, una nuova fase di instabilità che favorirà lo sviluppo di fenomeni convettivi con probabili rovesci e temporali sparsi, dapprima sulle zone montane/pedemontane, e poi, dalla serata, anche su parte della pianura, specie centro-orientale.

Saranno possibili temporali localmente intensi con forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento.

Le previsioni meteo Arpav

giovedì 20. Tempo variabile/instabile con al mattino residua nuvolosità cumuliforme in pianura, specie sui settori centro-orientali ed ampi spazi di sereno altrove. Dalle ore centrali tendenza a nuovo aumento della nuvolosità su zone montane, pedemontane e parte della pianura adiacente, mentre altrove sarà poco nuvoloso.

Precipitazioni. Nella notte fino alle prime ore probabili residui locali rovesci/temporali sulla pianura centro-orientale e su Pedemontana e Prealpi, in successivo esaurimento. Dalle ore centrali nuovo aumento dell'instabilità con probabilità medio-alta (50-75%) di rovesci e temporali da locali a sparsi su zonemontane e pedemontane, non si esclude qualche fenomeno locale anche sulle zone più interne della pianura, altrove precipitazioni generalmente assenti. Non si escludono locali fenomeni di forte intensità (grandine, forti raffiche di vento, forti rovesci).

Temperature. Minime stazionarie in pianura, in calo sulle zone montane; massime in generale diminuzione, anche marcata in pianura, ma ancora con valori di qualche grado superiori alla media.

venerdì 21. Permangono condizioni di variabilità/instabilità, con frequente nuvolosità cumuliforme alternata a qualche schiarita.

Precipitazioni. Nella notte fino alle prime ore del mattino non si escludono precipitazioni sui settori meridionali della pianura, seguiti da una temporanea fase di assenza di fenomeni. Da metà mattina aumenterà gradualmente la probabilità di precipitazioni con rovesci e temporali (fino a medio alta 50-75%) a partire dalle zone occidentali, con tendenza ad estensione al resto della regione nel corso del pomeriggio. Si tratterà di fenomeni da locali a sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale, che tenderanno ad interessare la regione da ovest verso est e ad esaurirsi su gran parte del territorio regionale entro fine giornata. Non si escludono locali fenomeni intensi.

Temperature. In ulteriore diminuzione in entrambi i valori, con massime nella media del periodo.

Venti. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati a tratti tesi sulla costa. In quota venti da sud-ovest moderati/tesi, in attenuazione e rotazione da nord-ovest dalla sera.

Mare. Calmo o poco mosso.

sabato 22. In mattinata e fino a parte del pomeriggio, cielo in prevalenza nuvoloso con probabili precipitazioni sparse, a tratti anche diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale (probabilità medio alta 50-75%). In seguito tendenza a miglioramento con schiarite via via più ampie ed esaurimento delle precipitazioni. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, massime in ulteriore lieve calo.

domenica 23. Tempo in prevalenza stabile, al più variabile sulle zone montane. Probabili locali nubi basse nelle prime ore, seguite da ampi rasserenamenti in pianura, mentre sulle zone montane il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso al mattino, con sviluppo di locali annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio, ma generalmente senza precipitazioni associate. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale aumento sulla costa; massime in lieve ripresa.