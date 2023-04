Workshop teatro Poiesis

Un percorso o, meglio, un viaggio attraverso le proprie capacità creative. Per esprimere le potenzialità dell'essere. Per cogliere una modalità di ricerca personale. Scoprire degli 'attrezzi' per la propria evoluzione, ma anche da usare in ambito educativo, terapeutico o semplicemente ludico. In programma il 01/05/2023 al Teatro Comunale di Preara a Montecchio Precalcino.

Gallery