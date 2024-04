ViYoung - Il festival dei giovani propone per due giorni occasioni di incontri, laboratori, mercatini e ovviamente l'immancabile musica con 2 serate di Djset e 1 concerto.

In entrambi i giorni per gli under 25 è previsto l’ingresso ridotto, a 5 euro, alla mostra “Pop/Beat – Italia 1960-1979: Liberi di sognare”, in Basilica palladiana.

Programma



Venerdì 12 Aprile 2024



Palazzo Trissino: Visite Guidate

Un'opportunità per alcune classi delle scuole secondarie di secondo grado per visitare il famoso palazzo comunale. Dalle 9.00 alle 14.00

Sala Bernarda: Simulazione dell'ONU

Simulazione di una seduta dell'ONU in inglese dalle 9 alle 14! Un'esperienza coinvolgente per due classi del Liceo Fogazzaro.

Teatro Astra: Incontro con Ogep e Imprenditori

Dalle 15 alle 17 per un incontro pubblico con i referenti di Ogep e alcuni imprenditori su autoimprenditorialità e opportunità nel mondo del lavoro. Tra gli ospiti ci saranno Riccardo Checchin, owner e founder di un' agenzia proprietaria di alcuni importanti locali, e Giovanni Fanin, financial manager di un importante gruppo industriale italiano. L'evento è aperto su prenotazione a questo link: https://docs.google.com/forms/d/1sDhUUmLNT-bQZf1Gw7KwTp5HuXsscHR6BS3Q7jkqQyY/edit



Mercatino Vintage e Concerto ConsVi

Dalle 17 alle 22, goditi il Mercatino Vintage in collaborazione con “Tacate al Mercatin” nel piazzale tra il Teatro Astra e il B55. Dalle 18 alle 19 Concerto ConsVi al B55, curato dal Conservatorio di Vicenza e Vi.EmozioneRete.



Omega - Aperitivo Universitario

Chiude la giornata con Omega, l'aperitivo universitario, nel piazzale dalle 18 a mezzanotte.



Sabato 13 Aprile 2024



Polo Giovani B55: Giornata di Eventi

Tutti gli eventi del sabato saranno ospitati al Polo Giovani B55!



Mercatino Vintage

Torna il Mercatino Vintage nel piazzale tra l'Astra e il B55 dalle 11 alle 21



Workshop e Incontri

Dalle 9 alle 18 workshop interattivi sul mondo dell'intelligenza artificiale, in collaborazione con Progetto Scuole.



Elenco dei workshop (dalle 9.00 alle 12.00):

CONOSCO LA TUA PASSWORD - GLI ATTACCHI INFORMATICI. Che cosa devono sapere gli utilizzatori e gli operatori del settore. Con CARLO ALBERTO SARTOR esperto in Cyber Security .



INTELLIGENZA ARTIFICIALE - DIETRO LE QUINTE, RIFLETTERE E COSTRUIRE. Ci sono cose che non sappiamo e che è importante conoscere. Con GIULIO AMORE, dottorando in Filosofia presso l'Università di Padova, si occupa di Etica e Filosofia della transizione digitale.



DISPOSITIVI DIGITALI TRA RECIPROCITA' E DIPENDENZA - Le dipendenze dalla rete, dai social, dalla tecnologia con FEDERICO CASARA psicologo e psicoterapeuta, ALESSIO ANDRIOLI, filosofo, professore di culture digitali e sociologia e VALENTINA SIMONI, psicologa.



Oltre a questi tre incontri saranno presenti ulteriori due workshop interattivi e un Reading Animato:



COME SI ORGANIZZA UN FESTIVAL? (Dalle 9.00 alle 12.00) A cura degli organizzatori di Lumen, Jamrock e Riviera Folk Festival



IL FUTURO DEL VIYOUNG (Dalle 9.00 alle 12.00)A cura di Benedetta Ghiotto (consigliere), dove si andrà a definire assieme il futuro di Viyoung.



READING ANIMATO "CHE NE PENSI SE PENSI" liberamente tratto dal libro di FRANCESCO NARMENNI "CONVERSAZIONI CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE" dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00 in sala Europa



Ingresso libero su prenotazione a questo link: https://docs.google.com/forms/d/1GOIQXbjPgSZTF9CamcNsRsjRHta1e2c-RuHC7ERFUNE/edit



DJ Set con Aperitivo

Dalle 18 DJ Set con aperitivo nel piazzale tra l’Astra e il B55, organizzato da Genesi.





Durante tutta la durata del festival è garantito un servizio food & beverage grazie al ristorante LA FORNACE MESTRINO.

Ingresso libero