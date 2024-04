Vintagemania a Villa Rezzonico, nel parco area food&drink e musica

Gli eleganti saloni e il grande parco di Villa Rezzonico ospiteranno sabato e domenica i migliori professionisti del vintage, provenienti da tutta Italia, specializzati nel commercio di abiti, oggetti e complementi vintage originali e di alta qualità.

Dal: 20/04/2024 Al: 21/04/2024

Location Villa Rezzonico Via Ca' Rezzonico, 68/72 Bassano del Grappa

VINTAGEMANIA non è solo una mostra di moda e design, ma anche un evento da vivere in compagnia. Il Parco, allestito in pieno stile vintage, ospiterà infatti un area Food&Drink, musica dal vivo, DJ set e intrattenimento per i bambini. Potrai rilassarti su una sdraio, bevendo e gustando le specialità dei Food Truck e ascoltando ottima musica dal vivo, o lasciarti trasportare dal DJ set in un pomeriggio di festa con gli amici. Rock'n'Roll Circus (si esibiranno sabato 20 aprile), Flashback Live (domenica 21 aprile).

VINTAGEMANIA, perciò, non soddisfa solo il desiderio di appropriarsi di oggetti di moda senza tempo, ricchi di fascino e storia... è anche e soprattutto l'occasione per giovani, adulti e bambini di trascorrere alcune ore immersi in splendide dimore e nei loro parchi, circondati da una magica atmosfera retrò che prende per mano e accompagna in un mondo passato ma non dimenticato.