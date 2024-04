Vicenza Classic Car Show: in Fiera auto classiche e orologeria vintage

Prezzo non disponibile

Il Vicenza Classic Car Show, curato dall'Italian Exhibition Group, si terrà presso i padiglioni della Fiera di Vicenza dal 19 al 21 aprile 2024. Una manifestazione pensata per gli appassionati di auto classiche e sportive, nonché di orologi vintage, combinando l'amore per le macchine storiche con il fascino dell'orologeria di un tempo.

Programma

Esposizione di Auto: Un'ampia gamma di auto classiche e sportive che hanno lasciato un segno nella storia dell'automobilismo, insieme alle più recenti aggiunte al mondo del collezionismo.

Area Orologi Vintage: Una sezione dedicata del Padiglione 7 ospiterà una selezione di orologi vintage, offrendo agli appassionati di orologeria un'opportunità unica per ammirare pezzi di rara bellezza e precisione meccanica.

Espositori di Spicco:

Vintage Watches Milano: Tony Musumeci presenta una collezione di orologi vintage da Milano e Miami, offrendo pezzi unici provenienti da una tradizione di 32 anni nel settore.

Spangaro Watches: Jacopo Spangaro, di Udine, porta in fiera due esemplari eccezionali, tra cui un Rolex Cosmograph Daytona REF.6241 del 1969 e un Universal Geneve Chronograph Caracas Cal.283, ognuno con una storia affascinante legata sia al design che alla funzionalità.

Altri espositori includono Steel Time di Raul Taje da Varese, Dei Greci Orologi MDP di Matteo Di Paola da Roma, e AM di Magnani Alessandro da Reggio Emilia, ciascuno con proposte di orologi vintage da sogno.

Le prevendite per Vicenza Classic Show sono attive. I biglietti si possono acquistare sul sito ufficiale della

manifestazione: vicenzaclassiccarshow.com

ORARI E INFO

Vicenza Classic Show sarà aperto

Venerdì 19, Sabato 20 e Domenica 21 aprile con orario: 09.30- 19.00.