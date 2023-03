Tra i ciliegi in fiore, escursione sulle colline di Marostica con brunch in azienda agricola

Un bel percorso inedito per goderci le colline di Marostica in veste primaverile. L'itinerario si snoderà tra Vallonara e Valle San Floriano, due splendide vallate - frazioni di Marostica - in cui ci immergeremo per apprezzarne i paesaggi: tratti di bosco alternati a prati, pascoli, contrade, pendii adornati da muretti a secco.

Lungo il percorso ci soffermeremo sulle peculiarità naturalistiche e storiche di questi luoghi per poi raggiungere Col di Stella, azienda agricola biologica che produce frutta, ortaggi, confetture e olio extravergine d’oliva.

Saremo accolti nel loro giardino panoramico dove ci attenderà uno speciale brunch (menu di seguito).

Dopo pranzo i proprietari ci condurranno a visitare il loro ciliegeto, raccontandoci curiosità e tecniche di coltivazione della pianta da frutto simbolo di Marostica.

Fantastico percorso ad anello.

ESCURSIONE SUI COLLI DI MAROSTICA CON BRUNCH IN AZIENDA AGRICOLA TRA I CILIEGI IN FIORE

Domenica 2 aprile 2023

Ore 9:00

Ritrovo presso il parcheggio del cimitero di Vallonara (Marostica) | link Maps: https://goo.gl/maps/Gb8azY3FZqboGrJU7

DURATA: circa 6 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 9 km, dislivello 340 m.

COSTO

€ 35,00

Il costo comprende:

Escursione con guida ambientale escursionistica

Brunch curato da La Stazione + Col di Stella



MENU nel dettaglio:

- Polpa di pura frutta di ciliegia con un leggero sentore di rosmarino

- Maritozzo gourmet con verdure dell'orto e hummus di ceci

- Tortilla di patate con spinacino

- Insalatina dell'orto con mela e crudité di asparago

- Banana-bread vegano con olio d'oliva e sciroppo d'acero

- Crostata di frolla integrale con confettura di fico



EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati), spuntino, abbigliamento a strati, giacca antipioggia.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711

In fase di prenotazione si prega di comunicare il numero di partecipanti fornendo, per ogni adulto, i dati per la fatturazione:

- nome e cognome

- codice fiscale

- indirizzo di casa



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA