Domenica 21 aprile, torna Trastevere in Arte in contra' XX settembre a Vicenza. Negozi aperti, artisti su strada. Dalle 10.00 alle 18.00.

Per quattordici anni, la kermesse “Trastevere in Arte” lungo Via San Pietro, nella Chiesetta dei Boccalotti, nel Chiostro e in Piazzetta San Pietro, ha ospitato opere pittoriche, scultoree, fotografiche e video di centinaia di artisti che hanno esposto i loro lavori secondo lo spirito primario con cui è nata la manifestazione: dare visibilità ad artisti non professionisti coinvolgendo in particolar modo le scuole di pittura e le arti figurative presenti in città e in provincia.

Trastevere in Arte è nata su idea di Arci Persano, il pittore dei galli, ed organizzata da Daniele Anversa con Franco Molon.