Tera che crea: Biciclettando tra i campi, fiori e fattorie per innamorarci del nostro territorio

Arriva l'AGRIBICICLETTATA della TERA che CREA

Domenica 28 maggio si torna in campo.

Una giornata tra le nostre campagne, fattorie e aziende, per rilassarci, divertirci e gustare i prodotti della nostra terra.

5 tappe - 3 esperienze - 2 percorsi culturali - 1 spettacolo - 1 concerto - 2 punti ristoro

Tra Malo e Isola Vicentina nei percorsi ciclabili Agritour

https://www.agritour.vi.it/tera-crea



Insomma, ce n'è per tutti i gusti!!!

Prevendite al seguente link >> https://forms.gle/SvrEPr5WBNvTk3x48 <<



Parcheggio anche da Malo parcheggio in via Molinetto, con partenza da parco villa Clementi



Prevendita:

8€ adulti - 5€ ridotto (4-10 anni) - gratis bambini (0-4 anni)



