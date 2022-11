Sweet poppies live al Porto Burci

Sweet Poppies in programma al Porto Burci il 12/11/2022 è la rappresentazione de “le saboteur tranquille”, colui che insinua dubbi. Il surrealismo di Magritte è ciò che descrive il giusto connubio tra realtà e illusione, quella necessità di non dare per scontato nulla, che trova la sua massima espressione nell’equilibrio tra l’efficacia del pop e il peso delle parole nel cantautorato. Solitudine, alienazione e disagio sono gli elementi fondamentali che portano la loro musica a una voglia di riscatto e libertà nei confronti di quella che è la conformità sociale.

Sweet Poppies è famiglia. Il progetto nasce con tre fratelli ed un obiettivo comune, fare musica. La voce di Sara, le chitarre di Giovanni e le tastiere di Francesco si uniscono al basso di Filippo e alla batteria di Riccardo per creare uno spettacolo live d’impatto, che possa trasmettere ciò che la musica è ed è sempre stata, espressione ed emozione.

Sweet Poppies è streaming: dal singolo "Frittura di pesce" si arriva ad un album di 9 tracce (Frammenti), comprendente il singolo “Valigia”. Album a cavallo tra il pop ed il cantautorato italiano, spaziando per generi classici come il blues ed il reggae.

Ultima uscita invece l’EP di 4 brani “Repeat please”, composizione più votata all’elettronica ed al divertimento in lingua inglese, che si propone di raccontare l’amore in ogni sua sfaccettatura.

Sweet Poppies è live: partendo da bar, locali e feste, passando per un tour come buskers nelle strade e piazze di tutta Italia; fino a calcare i palchi di festival come Riviera Folk Festival, Perarock e Sarcedo Summer Fest.

Per questa occasione gli Sweet Poppies si esibiranno in un format tutto acustico, intimo, facendovi assaporare ogni singolo colore di quello che sono, della loro personalità e di quello che più amano fare.



Info:

youtube: https://bit.ly/3sQqR5H

facebook: https://www.facebook.com/sweetpoppies

instagram: https://www.instagram.com/sweetpoppies_/

website: www.sweetpoppies.it



Ingresso gratuito. La consumazione è riservata ai soci ARCI (sarà possibile tesserarsi la sera stessa).



Inizio concerto 20:30.