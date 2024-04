Sputiamo su Hegel: 'Taci, anzi parla', la voce di Carla Lonzi all’origine del femminismo

TACI, ANZI PARLA. La voce di Carla Lonzi all’origine del femminismo

Da un’idea di Patricia Zanco / fatebenesorelle, in collaborazione con FLUSSE.

Sei incontri tra performance e dialoghi per scoprire insieme come i bisogni, i diritti e le rappresentazioni delle donne sono cambiati nel tempo.



Giovedì 11 aprile alle 17.30 a Palazzo Cordellina cominceremo il nostro percorso con “Sputiamo su Hegel”, una delle opere più conosciute di Carla Lonzi, scrittrice e critica d’arte italiana, femminista teorica dell’autocoscienza e della differenza sessuale.



Sarà con noi Annarosa Buttarelli, filosofa impegnata nel Pensiero della Differenza sessuale e nella Filosofia di trasformazione, curatrice della recente ripubblicazione degli scritti di Carla Lonzi per La nave di Teseo. Annarosa Buttarelli ha insegnato Ermeneutica filosofica e Filosofia della storia all'Università di Verona, dove ha anche ideato e coordinato il master "Consulenza filosofica di trasformazione". Attualmente insegna presso le Alte Scuole post lauream dell'Università Cattolica di MIlano. È direttrice scientifica della Scuola di alta formazione Donne di Governo e fa parte della comunità filosofica "Diotima" dal 1988.

Interpretazioni a cura di Patricia Zanco.

Ingresso libero.

“TACI, ANZI PARLA. La voce di Carla Lonzi all’origine del femminismo” è realizzato in collaborazione con Comune di Vicenza, Consigliera di Parità della Provincia di Vicenza, Fondazione Monte di Pietà, Accademia Olimpica, CISL Vicenza, UIL Veneto, CGIL Vicenza, Casa di Cultura Popolare, Biblioteca Civica Bertoliana e Presenza Donna.