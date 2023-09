30 anni di successo grazie a prodotti dal sapore inconfondibile: l'occasione da non perdere all'Ipermercato di Vicenza

In una città ricca di storia e tradizione, Vicenza, c'è un luogo che da tre decenni è diventato il punto di riferimento per fare le migliori esperienze alimentari accompagnate da sano divertimento: l'ipermarcato di Vicenza. Prodotti alimentari dal sapore unico e inconfondibile caratterizzano questo spazio iconico che ha contribuito a plasmare il volto della città non solo per quanto riguarda lo shopping, ma offrendo una vasta gamma di negozi, intrattenimento e impeccabili servizi che hanno reso le giornate dei vicentini più comode, piacevoli ma soprattutto all'insegna del gusto e del mangiar sano.

Emisfero festeggia i suoi 30 anni e per l’occasione regala ai suoi clienti 30 euro in buoni sconto

Emisfero regala ai suoi clienti 30 euro in buoni sconto per festeggiare 30 anni di fiducia: 15€ in buoni sconto per tutti e altri 15€ solo con Emisfero card.

Ritagliando il buono sconto con il codice che trovi nel tuo volantino cartaceo o digitale, presentandolo in cassa nel periodo indicato, riceverai lo sconto a te riservato.

Spesa difesa di Emisfero: un mondo di opportunità per tutti i gusti

E con Spesa Difesa Emisfero pone un freno all’inflazione. Spesa Difesa è un paniere di 500 prodotti Selex che ti assicura una spesa completa che difende il tuo potere di acquisto con prezzi convenienti ogni giorno e senza rinunciare alla qualità.

Con un assortimento ricchissimo, Emisfero propone novità e promozioni costanti da scegliere fra marche prestigiose, prodotti tipici per riscoprire il buono della tradizione e sostenere l’economia locale, ortofrutta di qualità, pesce con arrivi giornalieri, carni provenienti da filiere controllate, squisiti piatti pronti che cuochi e pasticcieri realizzano per stuzzicare l’appetito. Fiore all’occhiello è il sushi preparato quotidianamente con ingredienti di prima qualità da personale specializzato. L’ampio reparto “bio” è dedicato agli amanti di diete sane ed equilibrate.

E per concludere nella ricca cantina sono proposti grandi vini DOC e DOCG con un focus particolare sulle etichette territoriali e sulle birre speciali e artigianali.

Gusta la qualità con vantaggi esclusivi

E per un aggiornamento costante ricorda Emisfero APP dove sono facilmente consultabili promozioni, coupon, vantaggi e novità esclusive che premiano gli affezionati clienti Emisfero

Vieni a festeggiare i 30 anni di Emisfero, per te 30 euro in buoni sconto !