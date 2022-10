Schio grande teatro: in programma, Daniel Pennac, Aldo, Giacomo e Giovanni, Michele Serra, Giuliana Musso, Ascanio Celestini,

Prezzo non disponibile

La programmazione si snoda attraverso alcuni percorsi: le proposte legate alla letteratura in scena, con artisti del calibro di Daniel Pennac e Michele Serra; un focus su tre grandi protagonisti del Novecento come Luigi Meneghello, Giacomo Matteotti e Pier Paolo Pasolini; il lavoro tra classico e contemporaneo di tre delle più apprezzate compagnie: Atir, Stivalaccio Teatro e Carrozzeria Orfeo. Arriveranno a Schio grandi nomi come Giacomo Poretti, Giuliana Musso e Ascanio Celestini.

Gli appuntamenti con il teatro popolare si compongono di tre proposte di grande qualità: il teatro musicale della compagnia Piccolo Canto, l’intelligente comicità di Alessandro Fullin e la poesia contemporanea di Lorenzo Maragoni.

Programma di Schio Grande Teatro nei dettagli:

Mirko Artuso e Giuliana Musso portano in scena “Liberaci dal male” (sabato 12 novembre ore 21 al Teatro Astra) con letture, dialoghi e scene dalle opere di Luigi Meneghello nel centenario della nascita.

Secondo appuntamento quello con Giacomo Poretti del trio Aldo Giovanni e Giacomo, che presenterà assieme a Daniela Cristofori “Funeral Home” (venerdì 18 novembre ore 21 al Teatro Astra).

Seguirà Ascanio Celestini con “Museo Pasolini” (venerdì 25 novembre ore 21 al Teatro Astra).

Quindi, lo scrittore Daniel Pennac in carne e ossa in “Dal sogno alla scena” (mercoledì 14 dicembre ore 21 al Teatro Astra).

“Supplici” con la compagnia di Serena Sinigaglia ATIR (il 20 gennaio 2023 alle 21, varano il teatro Civico).

A febbraio tornerà Stivalaccio Teatro con la doppia replica di “Arlecchino muto per spavento” (4 e 5 di febbraio 2023).

Il 16 febbraio sarà la volta di Maurizio Donadoni in scena con “Matteotti Medley”, ripercorrendo la storia del politico socialista, sempre al Civico.

All’Astra sabato 11 marzo ore 21 con il giornalista Michele Serra, in scena con “L’amaca di domani”. Con ironia pungente e provocatoria, Serra apre al pubblico la sua bottega di scrittura, senza nascondere le scorie, i trucioli, le fatiche.

L’ appuntamento con la danza per il “Festival Danza in Rete Vicenza_Schio” porta sul palcoscenico del Teatro Civico “Alce” di Fabrizio Favale / Le Supplici (venerdì 24 marzo ore 21).

Chiude il cartellone principale sarà Carrozzeria Orfeo con “Miracoli Metropolitani”, il 29 marzo al Civico.

Info: Teatro Civico – via Pietro Maraschin, 19: Tel 0445.525577, info@teatrocivicoschio.it , www.teatrocivicoschio.it , www.vivaticket.it , www.myarteven.it