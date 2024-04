Schio legge: Festival di Letteratura per giovani lettrici e lettori

Indirizzo non disponibile

Da Giovedì 18 Aprile a Domenica 21 Aprile 2024 torna a Schio l'evento "Schio Legge 2024" il Festival di letteratura per giovanni lettrici e lettori.

Arrivato alla terza edizione, il Festival coinvolge 33 autori per 63 eventi ad ingresso gratuito in 4 diverse location della città: presentazioni di novità editoriali assolute, incontri con autrici ed autori, spazi formazione e laboratori.

Un'emozionante celebrazione della letteratura che invita i lettori di tutte le età a partecipare.

Programma

Sabato 20 aprile

Mattina:

9:00 - 10:00: Spazio Formazione - A ragionar di..." - Incontro con Maria Teresa Maiorino (Sala Maladè)

10:00 - 11:00: Giuseppe Festa - Incontro con l'autore per ragazzi (Libreria Cavalieri)

11:00 - 12:00: Costruiamo ponti - Storie dai Festival - Incontro con autori e autrici dei festival letterari del Veneto (Sala Maladè)

Pomeriggio:

15:00 - 16:00: Un laboratorio di scrittura creativa per bambini con Nadia Bizzotto (Spazio Giovani)

16:00 - 17:00: Letture per bimbi con Beatrice Masini (Libreria Cavalieri)

17:00 - 18:00: Solo per voi - A tutta velocità: lettura a due voci con Francesca Gamba e Vanina Cozzi (Sala Maladè)

Sera: 21:00 - 22:00: Concerto di chiusura con Andrea De Marco (Piazza Rossi)

Domenica 21 aprile

Mattina:

9:00 - 10:00: Il filo di Arianna - Incontro con l'autore e giornalista Gianrico Carofiglio (Sala Maladè)

10:00 - 11:00: Il tempo della gentilezza - Incontro con l'autrice e giornalista Maria Chiara Carrozza (Libreria Cavalieri)

11:00 - 12:00: Dialoghi sull'Europa - Incontro con l'europarlamentare Silvia Costa (Sala Maladè)

Pomeriggio:

15:00 - 16:00: Un laboratorio di fumetto per ragazzi con Andrea Scoppetta (Spazio Giovani)

16:00 - 17:00: Letture per bimbi con l'autore Giuseppe Festa (Libreria Cavalieri)

17:00 - 18:00: Premiazione del concorso di poesia "Ariannetta D'Oro" (Sala Maladè)

Sera: 21:00 - 22:00: Spettacolo teatrale "Le donne di Shakespeare" (Teatro Odeon)

Oltre a questi eventi, ci saranno tanti altri eventi e laboratori per bambini e ragazzi. Per il programma completo e per prenotare i posti, consulta il sito web del festival www.schiolegge.com, oppure Eventbrite: https://www.eventbrite.it/d/italy--schio/schio-legge-2024/

Tutti gli appuntamenti del Festival sono gratuiti.