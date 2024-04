Primavera a teatro a Cavazzale

Domenica 7 Aprile 2024 - ore 17.00

Compagnia “DON BOSCO” di Varazze (SV)

TUTTI ZITTI E’ DOMENICA

di Franco DAMONTE - regia Eugenio Brusca

Ossessionato ed invidioso dalla vita lussuosa che conduce il suo vicino di casa, il protagonista della commedia si ritroverà suo malgrado

ad affrontare il sequestro in casa della sua famiglia da parte di un evaso dal carcere di Marassi.

Uno spettacolo dalla comicità travolgente, condito da

una girandola di situazioni paradossali che porteran-

no il malcapitato protagonista in manicomio…..con

un colpo di scena finale, decisamente inaspettato..



Domenica 14 Aprile 2024 - ore 17.00

Compagnia “LO SCRIGNO aps” di Vicenza

A MEZZANOTTE IN PUNTO

(serata omicidio)

di Giuseppe SORGI - regia Amer Sinno

Allestimento comico-brillante con continui ammiccamenti ai classici della letteratura gialla e alle più moderne serie poliziesche.

La storia racconta di due amiche che leggono su internet il messaggio di un fantomatico assassino, che preannuncia un omicidio a mezzanotte in una casa del centro. Ma l’indirizzo è proprio di una di loro! Pensano ad uno scherzo, ma strani personaggi iniziano a presentarsi e….. ci sarà davvero un omicidio a mezzanot-

te? Chi sarà la vittima? E chi l’assassino?



Domenica 21 Aprile 2024 - ore 17.00

Compagnia “LA TRAPPOLA aps” Vicenza

LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR

di William SHAKESPEARE

- adattamento giocoso e regia Alberto Bozzo

L’adattamento giocoso di questo testo in una combinazione di ritmo e coralità, con musiche di Giuseppe

Verdi, rappresenta una sorta di punizione per tutto il genere maschile.

Falstaff, grande e grosso fanfarone a corto di denaro, convinto di esercitare un fascino irresistibile sul genere femminile, tenta di adescare due ricche donne sposate, inviando ad entrambe la stessa dichiarazione d’amore.

Le “allegre comari” Alice e Meg, scoperto l’inganno, lo puniscono con tali e tante beffe da lasciare lo spettatore senza fiato dalle risate.



Domenica 28 Aprile 2024 – ore 17.00

Compagnia “SALE E PEPE” di San Giovanni Ilarione (VR)

SE FA SEMPRE IN TEMPO

di Giulia MAGNABOSCO e Mauro BENATI

- regia Giulia Magnabosco

Commedia brillante che mette in contrasto, con momenti di grande comicità, due grandi realtà presenti

ogni giorno in Veneto: quella complessa del teatro di professione e quella spontanea del teatro Amatoriale. Ma cosa succede quando la scelta del testo che il giovane artista vuole mettere in scena non trova i giusti interpreti? Ecco allora che anche a rischio di figuracce, problemi di salute e imprevisti, quel che conta è riaprire il teatro e rispolverare le scene.



Domenica 5 Maggio 2024 – ore 17.00

Compagnia Lirica “NUOVA SCENA” di Vicenza

GRAN GALA’ LIRICO

dal belcanto al tardo-romanticismo

S. FOSCHIATO soprano;

E. PERTILE tenore;

P. ZORDAN baritono:

S. BETTINESCHI al pianoforte

ideazione PIER ZORDAN

Accompagnati da una scorrevole presentazione, il programma accoglie le perle musicali dell’Otto-

cento, da Mozart, Rossini, Donizetti e Verdi fino a Puccini in un condensato di belcanto e romantici-

smo a incorniciare un florilegio di assoluto rilievo.

Un programma dal ritmo elevato, a valorizzare le doti interpretative e canore degli artisti.

Una parte di programma è dedicata a Puccini nel centenario della morte, vuoi per le straordinarie emozioni che incredibilmente continua a regalarci, vuoi per essersi dimostrato spietato e lucidissimo testimone della crisi morale e culturale del suo tempo.



BIGLIETTO UNICO . . . . € 8,50

(posto numerato)

Giovani fi no ai 14 anni: ingresso libero

Prenotazione e prevendita:

da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.00

al n° 333 2413381

domenica al botteghino del Teatro due ore prima dello spettacolo



Facebook: Compagnia Teatrale Astichello aps