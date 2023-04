Pasquetta in Birrificio Ofelia: live music, barbecue, giochi, birre

Live music, American barbecue, giochi, birre, passeggiate, gonfiabili e visite guidate sono gli elementi giusti per una Super Pasquetta in compagnia.

Lunedì 10 aprile 2023 dalle 11.00 alle 20.00

Cosa si mangerà?

??Pork ribs di maiale italiano cotte lentamente al barbecue

??Tornado, ovvero salsicce di maiale con bacon dolce e salsa piccante

??Buffalo wings ovvero, ali di pollo in salsa piccante

??Deliziosi Tacos di cochinita pibil, sour cream, guacamole e coleslaw

??Veg sandwich con polpetta di verdure, cipolla caramellata e caciotta al fumo

??Portobello mushrooms + pomodori al barbecue

??L'immancabile pulled pork sandwich

??Super paninazzo con la porchetta

?? Ovi sodi!

Ci sarà musica? Certo! Quest'anno ci sarà il duo barbuto Barbacustica nato da due birre e due chitarre a fare da jukebox acustico dalle 12.00 alle 15.00!

E' possibile vedere il birrificio? Certamente! Alle 15.30 il birraio Andrea ti porterà alla scoperta delle nostre birre attraverso una visita guidata al birrificio, gratuita per l'occasione!

Ci saranno giochi? Sì (e puoi anche portare i tuoi da casa)

Gonfiabile per bambini (solo in caso di bel tempo)

Quali sono le passeggiate da fare nei dintorni?

Ce ne sono principalmente 3:

1?? Pista ciclabile e pedonabile Creazzo-Sovizzo

2?? Pista ciclabile e pedonabile per Villa Cordellina Lombardi

3?? Laghetto di Altavilla

-----------------------------------

Info: 375 5591846

Ingresso libero e aperto a tutti PRENOTAZIONE TAVOLO CONSIGLIATISSIMA