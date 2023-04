Pasquetta a Villa Zileri: Caccia al Tesoro Botanico

Prezzo non disponibile

Lunedì 10 aprile 2023, in collaborazione con Grandi Giardini Italiani, Villa Zileri ospiterà la 26° edizione de: LA CACCIA AL TESORO BOTANICO

I bambini con le loro famiglie potranno immergersi nella natura, trascorrendo qualche ora all'aria aperta alla scoperta del ricco patrimonio botanico e culturale custodito nel Parco di Villa Zileri!

I turni di gioco della Caccia al Tesoro Botanico sono:

Al mattino:

10:00

10:30

11:00

Al pomeriggio:

15:00

15:30

16:00

Possibilità di fare Pic Nic nel Parco della Villa

Prenotazione obbligatoria contattando lo staff di Villa Zileri ai seguenti recapiti:

visite@villazileri.com

Tel. 351 534 5013

BIGLIETTI

Per partecipare alla Caccia al Tesoro Botanico:

€ 10,00 biglietto intero (dai 12 anni)

€ 5,00 biglietto ridotto (dai 6 ai 12 anni)

Gli amici a quattro zampe sono ammessi al guinzaglio, rispettando le norme vigenti per i Parchi e Giardini, nell'assoluto rispetto delle altre persone e nella tutela della sicurezza dei bambini e di tutti i presenti.

LUNEDÌ 10 APRILE 2023 DALLE ORE 10:00 ALLE 17:00

Partner dell'iniziativa è COMPO, che partecipa al progetto per sensibilizzare le famiglie e i bambini alla cura del verde, con prodotti dal facile utilizzo e rispondenti alle esigenze di fiori, piante, orti e giardini, dalla messa a dimora fino alla nutrizione e alla difesa.