Palazzo Thiene e Museo Naturalistico Archeologico, domenica ingresso gratuito

Domenica 2 aprile 2023, come ogni prima domenica del mese, i residenti di città e provincia entreranno gratuitamente alle Gallerie di Palazzo Thiene e al Museo Naturalistico Archeologico aperti dalle 9 alle 17 con ultima entrata alle 16.30.

Con questa opportunità i Musei civici di Vicenza promuovono l’iniziativa “Domenica al Museo”, istituita dal Ministero della cultura, che prevede l’ingresso gratuito la domenica nei luoghi della cultura statali.

L'ingresso è gratuito sempre per tutti al Museo del Risorgimento e della Resistenza aperto dalle 9 alle 13 (ultima entrata 12.30) e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata 16.30).

Alle Gallerie di Palazzo Thiene il 2 aprile è la prima domenica di apertura per la mostra fotografica “Blank Generation – Il Punk di New York all’ombra del Palladio": attraverso 36 fotografie originali dell’epoca, scattate dai fotografi newyorkesi Roberta Bayley e David Godlis, a cui per la prima volta è dedicata una mostra in Italia, sarà possibile rivivere la New York City di metà anni ’70, per ripercorrere le tappe che hanno portato alla nascita di una delle forme stilistiche ed artistiche più longeve tra le sottoculture giovanili: il Punk.

Al Museo Naturalistico Archeologico si può visitare la mostra “Palafitte e Piroghe del Lago di Fimon: legno, territorio, archeologia” che accompagna alla scoperta dei villaggi preistorici del Lago di Fimon sulle tracce degli appassionati e degli studiosi che nel corso degli anni hanno recuperato ed esaminato centinaia di reperti. Prosegue fino al 31 maggio 2023. Inoltre la visita al museo consentirà di ammirare il reperto archeologico Potnia theron esposto in modo permanente nella sala dei mosaici.

Il 2 aprile è in programma il Panta Giro, passeggiata animata nei Musei civici a cura di PantaRhei che si avvale di Ardea, Associazione di didattica museale. I percorsi proposti sono due. Il primo condurrà al Museo Naturalistico Archeologico e chiesa di Santa Corona. Il ritrovo è alle 10.30 all’ingresso del Museo Naturalistico Archeologico, in contra’ Santa Corona, dove Ardea accoglierà i visitatori che saranno accompagnati alla scoperta delle collezioni conservate. Il gruppo poi si sposterà nella vicina chiesa di Santa Corona. Il percorso durerà 1 ora e 30 minuti circa. Per partecipare, domenica 2 aprile è necessario presentarsi al punto di ritrovo con il biglietto solo per la sede di Santa Corona (si acquista allo Iat aperto dalle 9) poiché l'ingresso al Museo Naturalistico è gratuito.

Il percorso al Museo del Risorgimento e della Resistenza prevede il ritrovo alle 15 all'ingresso del museo. Il percorso durerà 1 ora circa. Non è necessaria prenotazione.

Informazioni: Iat, Informazione accoglienza turistica, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17.30, 0444320854, iat@comune.vicenza.it www.museicivicivicenza.it