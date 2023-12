Paesaggi Berici: San vito di Brendola, fontane e covoli

Panoramico ed ameno percorso nella zona occidentale dei Monti Berici dove si possono incontrare quattro fontane o lavatoi che un tempo rappresentavano una risorsa essenziale per il sostentamento delle famiglie. Lungo il sentiero potremo incontrare anche il vecchio acquedotto della frazione di San Vito, alcune piccole grotte dette “covoli”, una sorgiva, una vecchia cava dismessa in Pietra di Vicenza, l’ex convento Benedettino con la sua corte e tanta Natura! I Berici accolgono il visitatore con i loro pendii ondulati, i boschi ricchi di animali, piante e opere dell'uomo. In lontananza si vedrà anche la famosa Incompiuta di Brendola, una chiesa mai terminata sulla quale si sono raccontate alcune storie misteriose...

Alla fine del percorso per chi vorrà ci fermeremo a mangiare in una Trattoria presso il Centro storico di Brendola.



Partenza dalla Chiesa di San Vito di Brendola (https://maps.app.goo.gl/f4fw2dmNkcFD6vPP8)

INDOSSARE SCARPE DA TREKKING+ un ABBIGLIAMENTO IDONEO A STRATI.

ZAINO CON ACQUA, SNACK.

In caso di MALTEMPO l'escursione sarà rinviata.

DOG-FRIENDLY: Cani al guinzaglio.



I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione.

CONTATTI PER LA PRENOTAZIONE:



cell: 3409149681