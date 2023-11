Omaggio a Gaspara Stampa a 500 anni dalla nascita

L’Accademia Olimpica ricorda Gaspara Stampa a cinquecento anni dalla nascita (Padova, 1523 - Venezia, 1554) con un evento organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell' Università degli Studi di Padova e l’Ateneo di Scienze Lettere e Arti di Brescia, promosso da Fidapa BPW Italy Sezione di Vicenza e dalla Biblioteca del Conservatorio di Vicenza «Arrigo Pedrollo».



L’appuntamento sarà giovedì 30 novembre 2023 alle ore 16.30 presso l’Odeo del Teatro Olimpico.



Il pomeriggio si articolerà in due fasi. Inizierà con i saluti del Presidente dell’Accademia, Giovanni Luigi Fontana, e della Presidente di Fidapa BPW Italy Sezione di Vicenza, Mary Bruttomesso, per poi proseguire con la lectio magistralis sulla fortuna Ottocentesca della Stampa tenuta da Monica Farnetti, docente dell’Università di Sassari.

La seconda parte del convegno si svilupperà nella forma di un concerto teatrale creato per l’occasione da Alessandra Borin, soprano, attrice e scrittrice. "Se'l vento soffia non spegne la fiammella" avrà la veste di un recital dalla struttura originale, in cui poesia e musica si intrecciano per creare un unicum artistico, con l'intento di contestualizzare emotivamente il repertorio musicale classico. Il fulcro sarà il viaggio che i testi di Gaspara Stampa hanno compiuto attraverso i secoli, divenendo un punto d’unione tra le vite di valenti compositori italiani (tra cui Alfredo Piatti, Antonio Coronaro ed Elisabetta Oddone) che furono però distanti tra loro nello stile e nelle carriere.

Il soprano verrà accompagnata da Matteo Dal Toso al pianoforte e da Francesco Bettin al violoncello. L’evento è coordinato da Adriana Chemello.



Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti: segreteria@accademiaolimpica.it oppure 0444.324376