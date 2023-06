Nunca, Nunca, Nunca: ritratto di Frida Kahlo

La compagnia teatrale “La Stranizza” di Sovizzo mette in scena il 14 giugno 2023 la prima di “Nunca, nunca, nunca! (Mai, mai,mai!) – un ritratto di Frida Kahlo - interpretato da Aida Melania Vivian e Camilla Nogara, dirette da Simone Saorin e accompagnate dalla regia musicale di Manuele Albanese.

Messico 1954.

Nel salotto della sua casa la pittrice Frida Kahlo, ormai consumata dai postumi del tremendo incidente che nel 1925 - ad appena 18 anni – la ridusse in fin di vita, e l’amata sorella Cristina rivivono alcuni momenti dell’intensa epopea dell’artista.

Il confronto/scontro tra le due protagoniste ripercorre i momenti dolorosi degli interventi chirurgici subiti da Frida che ne condizionarono irrimediabilmente l’approccio all’arte e all’esistenza; l’amore tumultuoso e dilaniante per l’artista del popolo Diego Rivera, la visione sugli ideali politici, i temi della sessualità e della morte sullo sfondo di un Messico lacerato dalle rivolte e dalla ricerca di identità.

Tratto dal libro “Viva la Vida” di Pietro Carucci “Nunca, nunca, nunca!” cerca di tratteggiare la poliedrica e controversa anima di Frida e vuole, al contempo, essere un inno alla forza vitale in grado di guidare l’essere umano oltre la tragedia che lo affligge, alla delicatezza dell’universo femminile in un tempo in cui l’uomo è chiamato ad alzarsi in piedi di fronte alle violenze quotidiane che rischiano di passare come abituali e un manifesto alla libertà di pensiero sdoganata dal pregiudizio e dalla superficialità.

Mercoledì 14-06-2023 ore 21:00 (20:30 DJ Set) Via Roma, 181 - Sovizzo (VI) presso Vecchia Filanda

NUNCA, NUNCA, NUNCA!

Un ritratto di Frida Kahlo

Regia: Simone Saorin

Con: Aida Melania Vivian e Camilla Nogara

Compagnia Teatrale “La Stranizza”

Tratto dal Libro: “Viva la Vida! di Pino Cacucci

Con

Aida Melania Vivian

Camilla Nogara

Selezione Musicale di

Manuel Albanese