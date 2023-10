Muse tribute band all’Enfant Prodige Pub

Orario non disponibile

Quando Dal 21/10/2023 al 21/10/2023 Orario non disponibile

Preparatevi per una serata a tutte hit sabato sera 21 ottobre 2023 all’Enfant Prodige Pub con la MUSA EXPERIENCE, una tribute band dedicata ai MUSE. Attraverso una profonda e maniacale ricerca del sound che contraddistingue i MUSE, i MUSA portano sul palco lo spettacolo del power-trio più famoso al mondo, senza trascurare i dettagli scenografici tanto cari a Bellamy & co.

Il repertorio dei MUSA, accompagnato da una timbrica straordinariamente uguale al cantante Matthew Bellamy, spazia dai successi dei primi anni di carriera, ai singoli più famosi tratti dai loro lavori di maggior successo, sino ad arrivare alle hits più radiofoniche. Il risultato è un live potente ed adrenalinico, curato nelle melodie più new-classic, assolutamente fedele alla setlist dell’ultimo tour in corso.

Ma la serata non si limita alla musica. All’Enfant Prodige Pub vi aspetta un ambiente familiare e simpatico dove si beve birra di qualità. Troverete un’ampia selezione di freschissime birre alla spina e una vasta scelta di birre in bottiglia. E per accompagnare la vostra birra, potrete gustare pizza, bruschette, fritti, hamburger e altri piatti creati con passione e con prodotti freschi.

L’Enfant Prodige Pub si trova in Via Vignole, 2, Levà di Montecchio Precalcino (VI). Per info e prenotazioni potete chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 348 4160831.