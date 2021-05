Montecchio Maggiore: yoga, passeggiate, spuntini

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Montecchio Maggiore

Ecco le proposte della Pro Loco Alte Montecchio tra natura e cultura per le domeniche mattina dei mesi di maggio e giugno.

Yoga in terrazza!

La Pro Loco Alte Montecchio, in collaborazione con l’insegnante Francesca Martelletto, propone una lezione base di Yoga, per il benessere psicofisico, sulla terrazza panoramica del Castello di Giulietta di Montecchio Maggiore.

Al termine della lezione potrete assaporare il delizioso “Cremoso di asparagi Giulietta e Romeo” proposto dallo chef Amedeo Sandri del Ristorante dei Castelli di Giulietta e Romeo.

Passeggiate di primavera!

Non solo relax…ma anche un po’ di sana attività!

I giovani ragazzi della Pro Loco vi condurranno lungo l’antico percorso dei “Cari Mati” per giungere al complesso ipogeo delle Priare. Dopo una visita esclusiva del sito potrete ristorarvi al Ristorante Castelli di Giulietta e Romeo con una prelibatezza di stagione: il cremoso di asparagi Giulietta e Romeo.

Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente l’attività (ore 18:00) Prenotazioni tramite:

WhatsApp: 340-0796224 oppure mail: info@prolocoaltemontecchio.it

Calendario attività:

1) Yoga in terrazza + spuntino: Domenica 16 maggio, Domenica 6 e 27 giugno Ritrovo ore 8:30 presso il Castello di Giulietta

2) Passeggiata con visita delle Priare + spuntino: Domenica 30 maggio e Domenica 20 giugno Ritrovo ore 8:30 presso il parcheggio della Chiesa di San Pietro

Costo attività: 15,00 € a persona - Bambini fino ai 10 anni: 10,00 € Per lo Yoga: solo maggiorenni