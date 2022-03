“Monjour” la danza gioiosa di Silvia Gribaudi al Teatro Comunale

I biglietti per “Monjour” costano 16 euro l’intero, 11 euro il ridotto over 65 e il ridotto under 30.

Interessante e imperdibile appuntamento per Danza in Rete Festival_Vicenza – Schio, promosso dalla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza e dalla Fondazione Teatro Civico di Schio: si tratta della prima regionale di “Monjour” una nuova creazione di Silvia Gribaudi, autrice, performer e coreografa, conosciuta e molto amata dal pubblico, previsto sabato 5 marzo alle 20.45. Programmato nell’ambito della rassegna Danza al Ridotto, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Comunale di Vicenza in Sala Maggiore, per ragioni di allestimento ma anche per il vasto seguito dell’ormai iconica Gribaudi, artista da sempre impegnata a contrastare il body shaming e a mostrare l’insostenibile leggerezza del corpo, in situazioni dense di ironia e solidi riferimenti culturali che fanno riflettere, divertendosi, lo spettatore.

sabato 5 marzo 2022 ore 20.45

Sala Maggiore

SILVIA GRIBAUDI

di Silvia Gribaudi

musiche di Nicola Ratti, Gioachino Rossini

Prima regionale

Un cartoon contemporaneo, animato dai disegni di Francesca Ghermandi e fatto di corpi in carne ed ossa, guidati dall’ironia di una delle artiste di punta della nuova danza italiana. Sul palco un attore/clown, due acrobati circensi e due danzatori dialogano con la coreografa in platea. Una performance che mette al centro la fragilità umana come punto di forza, la fallibilità come potere rivoluzionario.

Alla fine dello spettacolo al Teatro Comunale di Vicenza sabato 5 marzo è previsto l’Incontro con l’Artista, condotto da Giulia Galvan, audience developer. Per lo spettacolo restano ancora dei biglietti.

Intero: 16,00 euro

Over 65: 11,00 euro

Under 30: 11,00 euro