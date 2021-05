I mercoledì di Palladio e Pigafetta 2021: musica nei bar del centro

Il mercoledì in centro storico a Vicenza sarà a tutta musica, dieci pubblici esercizi si sono uniti per organizzare "I mercoledì di Palladio e Pigafetta 2021", iniziativa promossa e coordinata dal Gruppo Bar della Sezione 1 Centro Storico di Confcommercio Vicenza e sostenuta dall'assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza.

Dal 19 maggio al 30 giugno, tra le 18.30 e le 21.30, i locali organizzeranno dei momenti musicali nei plateatici per tutti i clienti che sceglieranno di sedersi al tavolo. Piccoli concerti di band, o singoli musicisti, e dj set animeranno il centro storico ospitati dai bar Alle Colonne, Bar Venti5, Biasio Centro, Bissara Enosteria, CioccoLato, FuoriModena, Mifrulla, Oca Bianca, Ponte dele Bele, Ristorante al Pestello.

"Prosegue la virtuosa collaborazione con bar e ristoranti del centro nell’ottica di renderlo sempre più vivo e attrattivo - dichiara l'assessore al turismo e alle attività produttive Silvio Giovine -. Con questo progetto la passeggiata di vicentini e turisti sarà ancor più piacevole grazie agli intrattenimenti musicali che si potranno apprezzare. La scelta di farli partire alle 18.30 sottolinea l’attenzione non solo per gli esercizi pubblici ma anche per i negozi".

È Sonia Scussolin, consigliere della Sezione 1 Centro Storico di Confcommercio Vicenza, coordinatrice dell’iniziativa, a spiegare le motivazioni che hanno unito i locali nel proporre i mercoledì musicali: “Vogliamo rendere ancora più frizzante l’atmosfera che si vive in centro storico, già oggi viva e accogliente grazie ai tanti plateatici concessi ai locali. Non è un caso se abbiamo scelto di iniziare i concerti alle 18.30, quando ancora i negozi sono aperti: vogliamo infatti rendere ancor più piacevole la passeggiata in centro per fare shopping, invitando cittadini e turisti a concludere la giornata comodamente seduti al tavolino di un bar o di un ristorante, ad ammirare la nostra bellissima città, ascoltando dell’ottima musica, il tutto nel pieno rispetto delle regole anti Covid-19. Questa iniziativa è una delle tante dimostrazioni di come tutte le attività del centro storico di Vicenza dimostrino ogni giorno, con impegno, sacrificio, creatività, la voglia di tornare a svolgere un ruolo essenziale per Vicenza: essere luoghi della socialità”.