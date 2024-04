Magia di Barbarano: due giorni di festa tra le vigne

Prezzo non disponibile

La stagione si inaugura con un fine settimana dedicato alla musica e al vino presso la cantina "Magia di Barbarano", tra le pittoresche colline beriche, vino locale e due giorni di festeggiamenti con tanta musica. Durante la festa sarà possibile trovare vino in calici o bottiglie, birra, oltre a gustare taglieri, cicchetti e panini disponibili al bancone.

Programma

Sabato 13 aprile 2024, dalle 17:00 alle 21:00, sarà caratterizzato da un DJ Set Segreto, offrendo agli ospiti l'opportunità di immergersi in atmosfere uniche accompagnate da eccellenti degustazioni di vino.

Domenica 14 aprile 2024, dalle 12:00 alle 21:00, si animerà con la performance live de The B. Movie Band, prevista per le 17:00 circa. Il gruppo, noto per il suo ampio repertorio che abbraccia Rhythm & Blues, Funky, Soul e tocchi di Jazz, invita il pubblico a lasciarsi andare alla "Good Time Music".

L'accesso all'evento è libero e non richiede prenotazioni, ma per un tavolo riservato è meglio comunicarlo con un certo anticipo, contattando Giacomo al numero 389 1749 789 tramite WhatsApp.

In caso di maltempo, l'evento sarà posticipato.

"Magia di Barbarano"

Via San Martino, 29

Barbarano Mossano