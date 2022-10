Janoska ensemble | stagione concertistica 2022/23

Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

Grazie al loro inconfondibile stile, i fratelli Ondrej, František e Roman Janoska, con il cognato Julius Darvas sono il fenomeno musicale degli ultimi anni. È tutto merito dello “Stile Janoska” se al termine delle loro esibizioni in giro per il mondo il pubblico li richiama più volte in palcoscenico a suon di ovazioni. Il segreto? Mettere insieme, con sapienti arrangiamenti, brani di autori classici e celebri pezzi presi da vari generi musicali. A Vicenza gli Janoska presentano l’ultimo album inciso per Deutsche Grammophon.

Lunedì 20 febbraio 2023, ore 20:45

Teatro Comunale di Vicenza

STILE JANOSKA

THE BIG B’s:

Brani di Bach, Beethoven, Brahms, Bartók, Bernstein e Brubeck rivisitati nello “Stile Janoska".