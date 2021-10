Week end di paura a Marostica: la notte degli spiriti al Castello

Morti per amore, questa coppia di giovani sposi sembra non doversi più rincontrare, ma ?? ????? ????? ??????? ha in serbo altri piani per loro la sera del 31 ???????, nella notte dell’anno in cui il velo che separa i vivi dai morti si assottiglia.

Week and di paura a Marostica con l’animazione del Castello Inferiore. Sabato 30 e domenica 31 ottobre

Già tutto esaurito quindi per “Cose dell’altro mondo”, in programma sabato 30 ottobre (dalle 17.30 alle 20.00), un itinerario animato per bambini e famiglie all’interno del Castello Inferiore ideato per i coloro ai quali piace avere paura. Una paura giocosa, data dal piacere del travestimento, dell’alterazione senza conseguenze della realtà e delle regole. Una paura energetica, da convertire in gioia. L’evento si sviluppa come un’esperienza intorno al mistero, alle paure umane più ancestrali, quelle date dalla natura e dalla morte, e sedimentate nel folklore e nella tradizione orale di Marostica.Una girandola di creature fantastiche, non sempre benevole, create nei secoli dall’immaginario collettivo (streghe, vampiri, orchi, folletti, morti viventi, fantasmi, mostri e babau) si risveglierà e prenderà possesso delle sale e degli antri più oscuri e inquietanti del Castello Inferiore e, tra musiche e luci, afferrerà gli spettatori grandi e piccini in un vortice di spaventi e …risate.

Ancora pochi posti disponibili invece per “La notte degli spiriti”, in programma domenica 31 ottobre, con orario 18.00 – 20.00 e 21.00 – 23.00, uno spettacolo che celebra Samhain, la fine della stagione agricola e la decostruzione cosmica dell’anno solare secondo le antiche credenze celtiche e latine. Si tratta di una notte paurosa, fuori dal tempo, in cui il velo sottile che divide il regno dei defunti dalla terra dei vivi si assottiglia e i morti riescono a varcare la soglia del mondo fisico per comunicare coi viventi. Ambientato nel Castello Inferiore, “La notte degli spiriti” è un viaggio nei misteri e nelle leggende della nostra terra, alla scoperta delle credenze popolari e dei miti prodotti nei secoli dall’immaginario collettivo. Ma è anche un’esplorazione della nostra storia, dei riti legati al culto tradizionale dei morti, e una rappresentazione dei fenomeni evocativi e delle manifestazioni esoteriche proprie del Castello Inferiore, non ultima quella dello spettro medievale del giullare Orazio.

Attraverso una tessitura di scenari, proiezioni, voci, suoni e performance, viene così riprodotta la realtà trasfigurata del mito. Una sola avvertenza: se gli spettatori vorranno percorrere incolumi il viaggio nel caos esoterico di Samhain e soprattutto comprendere la lingua imperfetta e confusa dei morti, dovranno necessariamente seguire una guida o rischieranno di non rivedere mai più il suolo calpestato dagli umani… (Biglietto unico € 8,00, consigliato ai bambini dai 12 anni in su).

Gli itinerari del Castello saranno arricchiti dalle suggestive opere di pittoscultura di Ferruccio Tessarollo, in arte Uccio Texture, ispirate a favole antiche e storie contemporanee e realizzate con materiali innovativi. L’artista ha creato in particolare in tempi record una nuova scultura, che sarà una grande sorpresa per il pubblico, nata dall’estro e dalla fantasia dell’autore, con il quale esiste una collaborazione dal 2018, sempre più stretta ed entusiasmante.

Info e Prenotazioni:

Associazione Pro Marostica - Tel. 0424 72127

